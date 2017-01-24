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24.01.2017 18:42:31
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu maçında Galatasaray sahasında 24 Erzincanspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile geçildi.
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