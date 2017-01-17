17.01.2017 21:48:41

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nun 5. hafta karşılaşmasında Elazığspor, evinde Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nun 5. hafta karşılaşmasında Elazığspor, evinde Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.Maçtan dakikalar9. dakikada ceza sahası dışında topu önüne alan Podolski, defansı geçerek şutunu çekti ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-117. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Berk'in sert şutunu defans kornere çeldi.19. dakikada sol kanattan gelen Youssef'un sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.25. dakikada Elazığspor ceza sahası içerisinde oluşan karambol sonrası topu önünde bulan Linnes'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.27. dakikada Galatasaray atağında ceza sahası içine giren Yasin Öztekin'in vuruşunda top kaleci Çağlar'da kaldı.40. dakikada Bruma'nın sol kanattan verdiği pasta topla buluşan Josue'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.48. dakikada Elazığspor'dan Timur'un kullandığı köşe vuruşunda kaleci topu çift yumrukla uzaklaştırdı ancak meşin yuvarlak Berk'in önüne düştü. Berk'in şutunda top üstten auta çıktı.55. dakikada Binya'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Berk'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az bir farkla üstten auta çıktı.58. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Eren, kaleciyi çalımladıktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak rakip oyuncu Murat Kalkan'a çarparak kaleye girdi. 0-262. dakikada Elazığspor'un hatalı pası sonrası topla buluşan Josue ceza sahasına kadar giderek şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Çağlar'da kaldı.70. dakikada sol kanatta topla buluşan Bruma'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.71. dakikada Timur'un pasında sağ kanatta topla buluşan Cajic kaleci ile karşı karşıya kalarak şutunu çekti. Meşin yuvarlağı kaleci Cenk güçlükle kornere çeldi.73. dakikada Bruma'nın pasında top Podolski'ye çarparak Eren'in önünde kaldı. Eren'in vuruşunda top fileleri havalandırdı. 0-383. dakikada Podolski'nin müdahalesi ile Berk ceza sahası içinde yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Timur ağları sarstı. 1-386. dakikada Berk'in pasında topla buluşan Traore'nin sert şutunda kaleci meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.88. dakikada Timur, ceza sahası önünde Berk'e pasını verdi. Berk'in vuruşunda top az farkla yandan dışarıya çıktı.90. dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Bruma pasını Podolski'ye verdi. Podolski kendisinin ikinci, takımının 4. golünü kaydetti. 1-4Stat: Elazığ AtatürkHakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İlker Takpak xxElazığspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Adem Alkaşi xx, Mehmet Ozan Tahtaişleyen xx, Murat Kalkan xx, Onur Güney xx , Berk Yıldız xx, Youssef xx, Mesut Saray (Traore dk. 74 x), Timur Bayram Özgöz xxx, Binya xx (Çağrı Ortakaya dk. 84 ?), Chehoudi x (Cajıc dk. 65 x)Yedekler: Ahmet Sabri Fener, Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, TomTeknik Direktör: Bayram BektaşGalatasaray: Cenk Gönen xx, Ahmet Çalık xx, Linnes x, Carole xx, Sabri Sarıoğlu xx, Selçuk İnan xx (Birhan dk. 62 xx), Josue xx, Bruma xxx, Podolski xxx, Yasin Öztekin xx (Rodrıgues dk. 46 xx), Eren Derdiyok xx (Sneijder dk. 74 x)Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Berk İsamil Ünsal, Kerem Çalışkan, Soner GönülTeknik Direktör: Jan Olde RiekerinkGoller: Podolski (dk. 9 ve 90), Eren (dk. 58 ve 73) (Galatasaray), Timur (dk. 83 pen.) (Elazısğpor)Sarı Kartlar: Podolski, Sneijder (Galatasaray)