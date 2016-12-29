29.12.2016 22:12:51

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Menemen Belediyespor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.

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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Menemen Belediyespor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)47. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Mustafa Şen'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Fabiano kornere çeldi.48. dakikada sağ kanattan Mustafa Şen'in kullandığı köşe atışında ön direkte Yasin'in kafa vuruşunda top kaleci Fabiano'da kaldı.54. dakikada Razaman'ın ara pasıyla topla buluşan Stoch'un süratle ceza sahasına girip kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Amir, meşin yuvarlağı kornere çeldi.58. dakikada şık hareketlerle ceza sahasına giren Stoch'un pasında Fernandao'nun şutu kaleciden döndü. Dönen topa Salih'in vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına geri geldi. Ardından savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Stoch'un şutunda defansa çarpan top kornere çıktı.67. dakikada sağ kanattan Caner'in ortasında altıpas içinde bomboş durumda Fernandao topu filelere yolladı. 3-069. dakikada Fernandao'nun ortasında ceza sahası sol kanadında topla buluşan Stoch'un pasında Samed Karakoç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-078. dakikada Şener'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Fernandao ceza sahasına girip kaleciyi de çalımladıktan sonra boş kaleye meşin yuvarlağı yolladı. 5-084. dakikada Salih'in pasında sol kanatta topla buluşan Stoch'un ceza sahasına girip kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 6-0Stat: ÜlkerHakemler: Ümit Öztürk xx, Asım Yusuf Öz xx, Uygar Bebek xxFenerbahçe: Fabiano xxx, İsmail xxx, Skrtel xxx (Yiğitcan Güveli dk. 77 xx), Neustadter xxx, Şener xxx, Ozan Tufan xx, Caner Koca xxx (Erdi Can Şehit dk. 72 x), Salih xxx, Ramazan xx (Samed Karakoç dk. 68 x), Stoch xxx, Fernandao xxxxYedekler: Ertuğrul, Hasan Ali, Alper Potuk, Savaş Polat, Yiğithan GüveliTeknik Direktör: Dick AdvocaatMenemen Belediyespor: Amir Güren x, Veli Çetin x, Efe Karaoğlu x, Mert Hakan xx, Yasin Güreler x (Alberk Koç dk. 74 x), İbrahim Dağaşan x, Ertuğrul Arslan xx, Abdullah Topkara xx, Murat Erdemir xx, Erman Kılıç x (Mustafa Şen dk. 46 x), Gökhan Ünal x (Ahmet Arı dk. 46 x)Yedekler: Ömer Alıcı, Samet Günhan, Ersin Aslantoğ, Tayfur Emre YılmazTeknik Direktör: Suat KayaGoller: Fernandao (dk. 38, 67 ve 78), Skrtel (dk. 41), Samed Karakoç (dk. 69), Stoch (dk. 84) (Fenerbahçe)Sarı kartlar: Neustadter, İsmail (Fenerbahçe), Ertuğrul Arslan, İbrahim Dağaşan (Menemen Belediyespor)