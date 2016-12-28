28.12.2016 19:53:18

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 4. maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek guruptan çıkmayı garantiledi.

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Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 4. maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek guruptan çıkmayı garantiledi.Maçtan dakikalar13. dakikada Ferhat'ın ortasında topla buluşan Cengiz'in kafa vuruşunda top auta gitti.16. dakikada Leroy'un kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Segbefia'nın şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.27. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Leroy'un vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.31. dakikada Alparslan Erdem'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-134. dakikada Salim'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Ufuk'ta kaldı.56. dakikada Cengiz'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.61. dakikada Leroy'un kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Umut'un şutunda kaleci Ufuk topu kornere çeldi.67. dakikada Uğur Uçar'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 0-288. dakikada Burak Çolak'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Ufuk'ta kaldı.Stat: BornovaHakemler: Serkan Çınar xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdinç Sezertam xxGöztepe: Yavuz Aygün x, Emre Can Coşkun x, Soner Dikmen x, Umut Nayir xx, İsmail Can Üzüm x (Hakan Barış dk. 56 xx), Benjamin Fuchs x, Salim İyik x (Famoussa Kone dk. 63 xx), Mehmet Erdem Uğurlu xx, Prince Segbefia xx, Leroy George x (Burak Çolak dk. 78 x), Halil Akbunar xxYedekler: Göktuğ Bakırbaş, Fatih Kuruçuk, Metin Acet, Tayfur BingölTeknik Direktör: Okan BurukMedipol Başakşehir: Ufuk Ceylan xx, Ferhat Öztorun xx, Joseph Larweh Attamah xx, Cengiz Ünder xxx (Okan Saraçoğlu dk. 86 ?), Mustafa Pektemek xx, Musa Muhammed xx, Holmen xx, Cheikhou Dieng xx (Eren Albayrak dk. 65 xx), Uğur Uçar xx, Alparslan Erdem xxx, Sokol Cikalleshi xx (Stefano Napoleoni dk. 79 xx)Yedekler: Faruk Çakır, Rajko RotmanTeknik Direktör: Abdullah AvcıGoller: Alparslan Erdem (dk. 31), Uğur Uçar (dk. 67) (Medipol Başakşehir)Sarı kartlar: Soner Dikmen, Hakan Barış (Göztepe), Ferhat Öztorun (Medipol Başakşehir)