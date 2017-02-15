15.02.2017 21:17:03

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta yapılacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

28 Şubat Salı:

20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

1 Mart Çarşamba:

18.00 Sivasspor-Atiker Konyaspor (Yeni 4 Eylül Stadı)

20.00 Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

2 Mart Perşembe:

20.30 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Bu karşılaşmaların rövanşları 4, 5 ve 6 Nisan'da oynanacak.

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