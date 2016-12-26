26.12.2016 13:26:20

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 4. hafta heyecanı yarın oynanacak 24Erzincanspor-Elazığspor karşılaşmasıyla başlayacak.

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Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 4. hafta heyecanı yarın oynanacak 24Erzincanspor-Elazığspor karşılaşmasıyla başlayacak.Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 4. hafta heyecanı yarın, 28 Aralık Salı ve 29 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış maçında 24Erzincanspor evinde Elazığspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Boluspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bu kez rakibini evinde ağırlayacakken, Galatasaray ise Türk Telekom Arena'da 2-1 mağlup ettiği Tuzlaspor ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Fenerbahçe'nin konuğu ise Menemen Belediyespor olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:Yarın12.30 24 Erzincanspor - Elazığspor14.00 Kırklarelispor - Gaziantepspor16.30 Sivasspor - Yeni Amasyaspor18.30 Çaykur Rizespor - Sancaktepe Belediyespor20.30 Beşiktaş - Boluspor28 Aralık Çarşamba12.00 Darıca Gençlerbirliği - Kayserispor14.30 İnegölspor - Kasımpaşa16.00 Atiker Konyaspor - Gümüşhanespor17.00 Akhisar Belediyespor - Ümraniyespor18.00 Göztepe - Medipol Başakşehir20.30 Tuzlaspor - Galatasaray29 Aralık Perşembe14.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler16.00 Şanlıurfaspor - Osmanlıspor16.30 Bursaspor - Aydınspor 192318.00 Kızılcabölükspor - Trabzonspor20.30 Fenerbahçe - Menemen Belediyespor