02.03.2017 09:22:42

Ziraat Odası Başkanı Posacı'dan genç kızlara çağrı

Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip Aydın'da genç kızların şehir ve apartman sevdası nedeniyle köylerdeki tarım arazilerinden yeterince faydalanılamadığı belirtildi. Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, yaşam koşulları daha iyi olmasına rağmen bugün pek çok genç kızın şehir ve apartman sevdası nedeniyle genç erkeklerin de köyünü terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Artık köy hayatının şehirden daha iyi olduğunu belirten Başkan Posacı, genç kızlara 'şehir ve apartman sevdasından' vazg

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Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip Aydın'da genç kızların şehir ve apartman sevdası nedeniyle köylerdeki tarım arazilerinden yeterince faydalanılamadığı belirtildi. Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, yaşam koşulları daha iyi olmasına rağmen bugün pek çok genç kızın şehir ve apartman sevdası nedeniyle genç erkeklerin de köyünü terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Artık köy hayatının şehirden daha iyi olduğunu belirten Başkan Posacı, genç kızlara 'şehir ve apartman sevdasından' vazgeçin çağrısında bulundu.Eskiden gerek hayat şartları gerekse ulaşım ve sosyal imkanlar nedeniyle şehirde yaşamanın avantaj olduğunu ancak günümüzde durumun tersine döndüğünü belirten Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı "Türkiye'nin en verimli arazilerine sahip Aydın'da gençler şehre akın etti köyler boşalmaya başladı. Binlerce dönüm arazi işlenmesi gerektiği şekilde işlenemiyor. Sahibi ölen ya da ihtiyarlayan pek çok bahçe gençlerden yeterli ilgiyi görmediği için verimden düşüyor. Gidişatın bu şekilde devam etmesi halinde önümüzdeki yıllarda arazileri işleyecek, bilinçli çiftçilik yapacak genç kalmayacak" dedi.Gençlerin köyünü terk etmesinin nedenlerini araştırdıklarında ilginç sonuçlarla da karşılaştıklarını belirten Ziraat Odası Başkanı Posacı, "Bugün köyünden şehre göç eden vasıfsız bir çalışan iş bulsa bile asgari ücretle geçinmek zorunda. Bu para ile köyde ödediği paradan ekstra olarak ev kirası ödeyecek ulaşıma para verecek. Köyde yaşayan kişi bir yandan tarım ürünleri ile ilgilense diğer yandan da birkaç hayvan baksa inanın asgari ücretten daha iyi para kazanır. Hem köydeki gideri şehirdeki giderinden daha az olur. Bugün durumu müsait olan herkes daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için köye taşınırken, ilimizde köyde hazır düzeni olan kişiler şehre gidiyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri de genç kızların köyde oturmak istememesi, şehre ve apartman hayatına olan özlemleri. Oysa şehirde hayat daha zor ve daha stresli ama bunu köydekilere anlatmak kolay olmuyor. Bu nedenle bir şekilde köyde yaşamanın avantajlarını gençlerimize aktarmamız gerekiyor. Devlet yetkililerinin de köyde yaşamayı teşvik etmesini bekliyoruz" diyerek gençlerin zorunlu olmadıkça köylerini terk etmemesini tavsiye etti.