07.02.2017 09:23:25

Ziraat Odası aidatlara zam yapmadı

MUŞ (İHA) â€' Muş'un Malazgirt Ziraat Odası, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın verdiği talimatlar doğrultusunda 2017'de çiftçi aidatlarına zam yapmayacaklarını duyurdu.

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MUŞ (İHA) â€" Muş'un Malazgirt Ziraat Odası, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın verdiği talimatlar doğrultusunda 2017'de çiftçi aidatlarına zam yapmayacaklarını duyurdu.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, geçen yıl çiftçilerin yaşadığı kuraklık ve bu yıl kar yağışının erken yağması nedeniyle böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Başkan Kılıç, "Geçen yıl çiftçilerimiz zor günler yaşadı. Bunu Genel Başkanız Sayın Şemsi Bayraktar'a da bildirdik. Başkanımızın da verdiği talimatlar doğrultusunda bu yıl çiftçi aidatlarında zam yapmama kararı aldık. Geçen yıl bir taraftan kuraklık bir taraftan da kar yağışının yağması çiftçilerimizi çok etkiledi. Birçok çiftçimizin tarım sigortası olmadığı için bu zararlarını kimse karşılayamadı. Bu yıl çiftçilerimize sesleniyoruz, gelin tarım sigortanızı şimdiden yapın, geçen yıl yaşadığınız bu zararları yaşamayın. Tarım sigortalarını en geç Mart 2017'ye kadar yapmalarını rica ediyoruz. Tarım sigortalarını yapmayan çiftçilerimiz mağdur olacaktır. Bizde oda olarak kesinlikle çiftçilerimizin zarar görmesini istemiyoruz. Yeni binamızda çiftçilerimize her konuda yardımcı oluyoruz ve ne yapmaları gerektiğini kendilerine bildiriyoruz" dedi.Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın, tüm Türkiye'deki ziraat odalarının sahalara inmesi için verdiği talimatların kendileri için çok olumlu olduğunu ifade eden Başkan Kılıç, "Genel başkanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda tüm odalarla birlikte bizde sahalara inip çiftçilerimizle birlikte hareket edeceğiz. Genel başkanımız geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'tüm odalar bu yıl tarım sahalarına inecek' demişti. Bizde bu doğrultuda tarım sezonu açılır açılmaz çiftçilerimizle gece gündüz birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.