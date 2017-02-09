09.02.2017 15:58:31

Ziraat Fakültesi atağa geçti

Bilim, teknik ve modern teknoloji ile eğitim-öğretim ve etkin araştırma faaliyetleri yürüten, bölge halkı ve çiftçilerle bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan, Türkiye ve GAP bölgesinin seçkin ziraat fakültesi olmayı hedefleyen Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Talip Gül'ün rektörlüğe getirilmesiyle birlikte çalışmalarına hız verdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Bilim, teknik ve modern teknoloji ile eğitim-öğretim ve etkin araştırma faaliyetleri yürüten, bölge halkı ve çiftçilerle bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan, Türkiye ve GAP bölgesinin seçkin ziraat fakültesi olmayı hedefleyen Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Talip Gül'ün rektörlüğe getirilmesiyle birlikte çalışmalarına hız verdi.Öncelikle fakülte binasındaki aksaklıklar giderilerek ünitelerde modernleşmeye gidildi. Çatı bakım-onarım, asansör yenileme, yangın ekipman-panolarının ve kapı isimliklerinin modernizasyonu gerçekleştirildi. Sulama sisteminin bakım ve onarımı yapılarak, bağ alanı koruma üniteleri, yem saklama ve rasyon ünitesi ile hayvansal üretim üniteleri yapılan çalışmalarla daha modern hale getirildi. Fakültede akademik ve idari personelin acil ihtiyaçları saptanarak 3 adet klima, 12 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet laptop (dizüstü) bilgisayar, 5 adet fonksiyonel yazıcı alınarak dağıtıldı.Üretim kapsamında özellikle badem üretimi konusunda çalışmalar yapılan fakültede, 30 dekar alanda 150 bin ile175 bin fidanın aşılanması, yine aynı alanda badem üretimi için tohumluk ekim çalışması yapıldı. Tüplü badem üretimi için ise 10 bin badem fidanı üretimi amacıyla aşı çalışması gerçekleştirildi.Fakültede zirai anlamda bilimsel çalışmalar önemli ölçüde projelendirilerek gerçekleştiriliyor. Çoğu DÜBAP olmak üzere, TAGEM ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, aralarında "Dicle Üniversitesi Kampüsünde Açık ve Yeşil Alan Sisteminin Planlanması ve Yönetimi", "Uygulama Alt Yapısının İyileştirilmesi", "Organik Etlik Tavuk Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" gibi yüksek maliyetli projeler ile beraber 22 önemli araştırmanın toplam değeri bir milyon TL'yi aşan desteklerle projelendirilerek devam ediyor.