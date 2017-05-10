10.05.2017 16:28:57

Ziraat Bankası'ndan ilk çeyrekte 2,17 milyar lira net kar

Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın:- 'Toplam kredi büyüklüğümüz olan 335 milyar lira ile ülkemiz ekonomisine en yüksek finansman imkanı sağlayan banka konumumuzu sürdürüyoruz'- 'Takipteki kredi rasyomuz, sektöre oranla oldukça olumlu şekilde yüzde 1,7 seviyelerinde ve hemen hemen yatay bir seyir izlemektedir'- 'Sermaye verimliliğimiz ve 40 milyar lirayı aşan öz kaynağımız ile sektörün en yükse

Ziraat Bankası, bu yılın ilk çeyreğinde 2,17 milyar lira net kar elde etti.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın yılın ilk 3 ayındaki net karı 2 milyar 170 milyon lira, toplam aktifleri ise 384 milyar 695 milyon lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, aktif, toplam kredi, mevduat ve öz kaynak büyüklüğü ile şube ve ATM ağı gibi birçok alanda Türkiye'nin lider bankası olmayı sürdürdüklerini bildirdi.

Aydın, "Herkesin bankası olma yönündeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Büyüme ve verimliliğin sürdürülebilirliğini önemsiyoruz. Strateji ve iş planlarımızı, verimliliği esas alan bir yönetim anlayışı doğrultusunda tasarlayıp uyguluyoruz. Bu yolla, özellikle içinden geçmekte olduğumuz dönemlerde daha da önem kazanan, kıt olan fon kaynaklarının etkin dağılımına aracılık edebileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'dan sonraki hassas dönemin gerektirdiği sorumlulukla hareket ederek 2016'nın ilk yarısına oranla yılın ikinci yarısında kredi büyüme hızlarını önemli ölçüde artırdıklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Bu ivmelenmeyi bu yılın ilk çeyreğinde de sektör ortalamasının üzerinde büyüyerek sürdürdük. Son dönemde kredilerdeki artışımızı, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimizin finansmanı ve konut kredileri kaynaklı olarak gerçekleştirdik. Konut kredilerindeki pazar payımız yüzde 20'lere ulaşmış durumdadır. 2017 yılının ilk çeyreğinde nakdi kredilerimiz yüzde 8'in üzerinde büyüme kaydederek 252 milyar TL'ye ulaştı. Bu kredi büyüme hızı, yıllık bazda yaklaşık yüzde 40 oranında bir büyümeye karşılık gelmektedir. Bu dönemde bireysel ve girişimci müşterilerimize kullandırdığımız krediler sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 11 oranlarında artış kaydetmiş bulunuyor. Bunlar da yüzde 50'nin üzerinde yıllık bir büyüme hızına işaret etmektedir."





- "İnşaat sektörüne önemli bir katkı sağladık"





Hüseyin Aydın, toplam kredi büyüklüğü olan 335 milyar TL ile ülke ekonomisine en yüksek finansman imkanı sağlayan banka konumunu sürdürdüklerini, nakdi kredilerinin bilançodaki payının yüzde 65'i aştığını, kredi portföylerinin yaklaşık yüzde 75'inin reel sektörün finansmanı için verilmiş kredilerden oluştuğunu bildirdi.

2017 yılında Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı krediler dahil olmak üzere yeni ürünlerle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına daha fazla odaklandıklarına işaret eden Aydın, "Bu kapsamda TOBB ile iş birliği içerisinde yaklaşık 15 bin firmaya 1,4 milyar TL, KOSGEB desteği ile yaklaşık 50 bin firmaya 1,2 milyar TL finansman desteği sağladık. Ayrıca mart ayı içerisinde başlamış olduğumuz Girişimciye Değer Kredisi kapsamında da çok kısa sürede 25 bin firmaya 5 milyar TL kredi kullandırdık. Bu ürünümüzü daha da geliştirerek yaygınlaştıracağız. Söz konusu 3 ürün kapsamında 2017 yılı içerisinde küçük ve orta büyüklükteki işletmelere uygun koşullarda sağladığımız finansman desteği toplamda yaklaşık 90 bin firmaya ve 7,5 milyar TL'ye ulaşmış durumdadır." ifadelerini kullandı.

Aydın, bu yıl tarım bankacılığındaki ana stratejilerini, "mekanizasyonun finansmanı" olarak belirlediklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yolda önemli kazanımlar elde ettik. Sübvansiyonsuz tarım kredi büyüklüğümüzü ilk çeyrekte yüzde 8 artışla 11 milyar TL'ye çıkardık. Pazar payımızın yüzde 65 olduğu tarımın finansmanında hizmet kalitesi ve ürün zenginliğimiz, bu yönde geliştirmekte olduğumuz operasyonel altyapımız ve tarımın finansmanındaki bilgi birikimi ve deneyimimiz ile akla ilk gelen banka olma özelliğimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Özellikle enflasyona etkisi açısından değerlendirildiğinde, bütün değer zinciri ile tarımın ne kadar önemli bir sektör olduğu görülmektedir. Çalışmalarımızı, bu perspektifi de göz önünde tutarak geliştirmekteyiz. Geçen yıl konut kredilerinin faiz oranlarının düşürülmesine öncülük ettik.

2016 yılında konut kredilerindeki artışın yarısını bankamız gerçekleştirirken, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 18 artışla sektörün konut kredilerindeki büyümesinin yüzde 60'ını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu yolla, etkileşimde olduğu sektörler itibariyle ekonominin lokomotifleri arasında yer alan inşaat sektörüne önemli bir katkı sağlamış bulunuyoruz."





- "Takipteki kredi rasyomuz sektör ortalamasının altında"







Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, ülkenin büyük projelerinin finansmanında sektörün önde gelen bankaları arasında bulunduklarını vurgulayarak, "Halihazırda kullandırılmış olan proje finansman kredi büyüklüğümüz yaklaşık 26 milyar TL seviyesinde bulunmaktadır. Bu kapsamda henüz kullandırılmamış olan taahhütlerimiz de dikkate alındığında toplam proje finansmanı büyüklüğü 37 milyar TL'yi aşmaktadır. Finansmanında yer aldığımız projelerin tamamlanarak ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaya başlaması kadar yeni projelerin finansmanında da yer almanın heyecanını duyuyoruz." yorumunu yaptı.

Dış ticaret işlemlerindeki pazar paylarını artırmayı sürdürerek yüzde 12'lere ulaştıklarını belirten Aydın, dış ticaretin finansmanında kullandıkları sendikasyon kredilerini nisan başı itibarıyla 21 ülkeden 41 bankanın katılımı ile uygun koşullarla 1 milyar 50 milyon dolar olarak yenilediklerini bildirdi.

Aydın, hızlı kredi büyümesi stratejileri üzerinden 5 yıla yakın bir süre geçmiş olmasına karşın kredi kalitelerindeki olumlu seyrin devam etmekte olmasının, kredi yönetimi konusundaki başarıdan kaynaklandığını vurguladı.

Etkin kredi yönetimi, know how ve teknolojik altyapılarının geliştirmekte oldukları alanlar arasında yer aldığını bildiren Aydın, takipteki kredi rasyolarının, sektöre oranla oldukça olumlu şekilde yüzde 1,7 seviyelerinde ve hemen hemen yatay bir seyir izlediğini kaydetti.





- 40 milyarı aşan öz kaynak ile güçlü bilanço





Hüseyin Aydın, güçlü öz kaynak, temel aktif pasif yönetim ilkeleri arasında yer almayı sürdürdüklerini belirterek, "Sermaye verimliliğimiz ve 40 milyar TL'yi aşan öz kaynağımız ile sektörün en yüksek öz kaynak büyüklüğüne sahip bankası olarak güçlü bilanço yapımızı sürdürüyoruz." dedi.

Aydın, yurt içinde bin 800'e yakın şube ve 7 bine yakın ATM ile en yaygın network'e sahip banka olduklarını, daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunma amacıyla dijital bankacılığa yatırımlarını artırdıklarını bildirdi.

Operasyon merkezlerinin, her geçen gün daha fazla sayıda ve türde işlemi gerçekleştirdiğini, böylece şubelerin verimliliğini artırırken onları müşterilere daha etkin hizmet noktaları haline getirdiklerini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Şube dışı kanallarla yapılmakta olan işlemlerin toplam işlemlere oranını bu dönemde 1,5 puan artışla yüzde 86,5'a yükseltmiş bulunuyoruz. Söz konusu şube dışı kanallar içindeki dağılımın optimizasyonunu da sağlayarak dijital bankacılık çalışmalarımıza hız veriyoruz. Kendi ligimizdeki bankalar arasında yüzde 28 ile en iyi maliyet/gelir rasyosuna sahip maliyet odaklı bir banka olarak verimliliğimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz. Yurt dışında 19 ülkede 98 noktada hizmetlerimizi sürdürürken yurt içinde de 8 farklı iştirak şirketi ile bir finans grubu anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Girişim sermayesi yatırım ortaklığı kurulması çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Gürcistan'da şubelerimiz aracılığıyla sürdürmekte olduğumuz bankacılık faaliyetlerimizi 'JSC Ziraat Bank Georgia' adı altında bir banka olarak devam ettirmeye başladık. Çin'de öncelikle temsilcilik açarak yakın gelecekte bankacılık faaliyetlerimizi bu coğrafyaya kadar geliştireceğiz. Ancak küresel ölçekte izlediğimiz ana stratejimiz, yurt dışında kurulu olan varlıklarımızın öncelikle verimlilik ve etkinliğinin artırılması yönündedir."





- "Promosyon ödemelerinin yaklaşık yüzde 45'ini gerçekleştirdik"





Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, söz konusu dönemde yıllardır çözüme kavuşturulamamış olan "emekliye promosyon" konusuna öncülük yaparak çözüme katkı sağladıklarını, başvuruda bulunan yaklaşık 4 milyon emekliye 1,5 milyar TL'nin üzerinde promosyon ödemesi yaptıklarını, bu sonuçlarla bu dönemde sektör tarafından emeklilere yapılmış promosyon ödemelerinin yaklaşık yüzde 45'ini Ziraat'in gerçekleştirdiğini bildirdi.

Aydın, Ziraat Bankası'nın, ülkenin en büyük finans şirketi olarak etkinlik ve verimliliği odağına alarak çalışmalarına devam ettiğini, bu şekilde 385 milyar TL'ye ulaşan bilançosuyla müşterilerine ve ülke ekonomisine uzun soluklu katkı sağlamayı sürdüreceklerini vurguladı.

