Zimbabve Devlet Başkanı sağlık kontrolü için Singapur'da

01.03.2017 23:21:33
Zimbabve Devlet Başkanı sağlık kontrolü için Singapur'daZimbabve'yi 36 yıldır yöneten Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin sağlık kontrolü için Singapur'a gittiği bildirildi.
Zimbabve yerel basınında yer alan haberlere göre, 93 yaşındaki Mugabe sağlık kontrolü için Singapur'a gitti.
Zimbabve hükümet yetkilileri, Mugabe'nin gelecek hafta başında ülkeye döneceğini belirtti.
Açıklamada, Mugabe'nin sağlık sorunları ile ilgili bilgi verilmedi.
Dünyanın en yaşlı devlet başkanı unvanına sahip Mugabe, geçen hafta 93'üncü yaş gününü ülke genelinde yaptığı etkinliklerle kutlamıştı.
Mugabe, gelecek yıl yapılacak seçimlere katılacağını açıklamış, ülkede kendi yerini alabilecek Zimbabveli birinin olmadığını düşündüğünü dile getirmişti.