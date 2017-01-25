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Zihinsel ve ruhsal engelli kadınlara saç bakımı
26.01.2017 09:33:22

Zihinsel ve ruhsal engelli kadınlara saç bakımı

Van Berberler ve Kuaförler Odası Yönetim Kurulu üyeleri, zihinsel ve ruhsal engelli kadınların saç bakımını yaparak örnek bir davranış sergilediler.

Van Berberler ve Kuaförler Odası Yönetim Kurulu üyeleri, zihinsel ve ruhsal engelli kadınların saç bakımını yaparak örnek bir davranış sergilediler.

Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç ve beraberindekiler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Özel Yeşeren Düşler Bakım Merkezinde kalan zihinsel ve ruhsal engelli kadınları ziyaret ederek kendilerine karanfil verdiler. 39 kadın ve 56 erkeğin kaldığı merkezi zaman zaman ziyaret edip bakımlarının yapıldığını belirten Veysel Koç, "Bugün yine meslektaşlarımızla birlikte Özel Yeşeren Düşler Bakım Merkezine geldik. Burada kalan ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşların saç bakımlarını yapacağız. Duyarlı olan meslektaşlarımızla birlikte gelmek istedik, fakat burayı daha fazla kalabalık yapmamak için az kişiyle geldik. Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu tür kurumlarda bulunan kardeşlerimiz, ablalarımızın hepsi bizim için birbirinden değerli kişilerdir. Bizim bir parçamızdır. Elimizden geldiği kadar bu tür etkinlikler yaparak, ihtiyaç sahiplerinin yanında yer almaya çalışıyoruz" dedi.

Bu tür etkinliklerin farklı kurumlarda da devam edeceğini ifade eden Koç, "Önümüzdeki ay cezaevinde kalan mahkum kadınların saç bakımını yapacağız. Daha sonra çocuk bakım evleri ile işitme engelliler okuluna gideceğiz. Biz yardıma muhtaç olan bütün yerleri geziyor, imkanlarımız dahilinde elimizden gelen desteği sunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu üyeleri Mert Durbak ve Asya Aslan ise "Bugün yardıma muhtaç annelerimizi, ablalarımızı ziyaret ettik. İhtiyaç duyulduğunda bu tür yerlere geleceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından zihinsel ve ruhsal engelli kadınların saç bakımı yapıldı.

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