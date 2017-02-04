04.02.2017 15:35:57

Zigana dağında kayak yarışmaları yapıldı

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı 2 bin 100 metre rakımlı Zigana dağında bulunan Gümüşkayak tesislerinde Gümüşhaneli efsane kayakçı Muzaffer Demirhan adına kayak yarışması düzenlendi.

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Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı 2 bin 100 metre rakımlı Zigana dağında bulunan Gümüşkayak tesislerinde Gümüşhaneli efsane kayakçı Muzaffer Demirhan adına kayak yarışması düzenlendi.Hayatı boyunca 115 kez Türkiye Şampiyonasına katılan, 21 yıl boyunca şampiyonluğu kimseye kaptırmayan ve 1948, 1956, 1960 ve 1964 kış olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden Gümüşhaneli efsane kayakçı Muzaffer Demirhan, Zigana dağındaki kayak merkezinde kendi adının verildiği pistte düzenlenen yarışmayla anıldı.Çeşitli kategorilerde 25 sporcunun yarıştığı müsabakalarda bazı sporcular bitişi görürken, bazı sporcular düşmelerine rağmen ayağa kalkarak yarışmayı tamamladı. Sporcuların ve ailelerinin tezahüratları eşliğinde yapılan Alp Disiplini Büyük Slalom yarışmalarını Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan da takip etti.Yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından verilirken, Vali Okay Memiş program sonunda yaptığı konuşmada Gümüşhane'nin Torul İlçesine bağlı Zigana Köyü sınırları içerisinde yer alan Zigana Dağı'nın Türkiye'nin en güzel coğrafyalarından biri olduğunu söyledi."Hem spor, hem kayak açısından, hem de dağ turizmi açısından bu bölgeyi önemsiyoruz"Muzaffer Demirhan'ın hatırası için yarışma düzenlendiğini kaydeden Vali Memiş, "Sporcularımız bize çok güzel bir görsel şölen yaşattılar. Sporcuların en küçüğünden en büyüğüne kadar tebrik ediyorum. Rahmetli Muzaffer Demirhan 1932 yılında Gümüşhane'de dünyaya geldi. 115 kez Türkiye Şampiyonasına katılarak, şampiyon olmuş kayakçımızdı. 21 yıl boyunca şampiyonluğu kimseye kaptırmamış. 1948,1956, 1960 ve 1964 kış olimpiyatlarında ülkemizi en çok rahmetli Muzaffer Demirhan temsil etti. Gümüşhane'de o tarihlerde yeterince tesis olmadığı için dağlardan serbest inişler ve atlayışlar yaparmış. Yüzlerce, binlerce insan sporcumuzu izlermiş. Bizim kayağa yönelik geçmişten gelen böyle bir kültürümüz var. Biz bu kültürü Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane Belediyesi ve Gençlik, Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte Gümüşhane'nin kayak severleri ve il temsilcileriyle yaşatmak ve Türkiye'ye tanıtmak için çaba sarf ediyoruz. Bu coğrafya Türkiye'nin, belki de dünyanın en güzel coğrafyalarından bir tanesi. Bu anlamda biz hem spor hem kayak açısından hem de dağ turizmi açısından bu bölgeyi önemsiyoruz" dedi."Dünyanın en lezzetli işlenmemiş eti Zigana'da"Zigana dağında yer alan tesislerin iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini, 4 ay sonra bölgenin İsviçre Alplerini andıracağını dile getiren Vali Memiş, "Bütün hemşerilerimizi bu bölgeye davet ediyoruz. Limni Gölü'nün yolunu betonluyoruz. Limni Gölü'nü de yılın 12 ayı kullanabileceğimiz destinasyon olmasını planlıyoruz. Bu bölge Zigana Kayak merkezi ve Limni Gölü ile birlikte Ayder ve Uzungöl'ün bir birleşimdir. Trabzon'a 30 dakika, Gümüşhane'ye 20 dakika mesafededir. Dünyada işlenmemiş en lezzetli eti yiyebileceğiniz yer Zigana'dır. Bütün ülkemizin vatandaşlarını Gümüşhane'ye Zigana'ya davet ediyoruz" diye konuştu.