12.02.2017 15:05:55

ZFD üyelerine yeni nesil fotoğraf makineleri tanıtıldı

Zonguldak Fotoğrafçılar Derneği (ZFD) üyelerine yeni nesil fotoğraf makineleri tanıtıldı.

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Zonguldak Fotoğrafçılar Derneği (ZFD) üyelerine yeni nesil fotoğraf makineleri tanıtıldı.Zonguldak Fotoğrafçılar Derneği'ne bağlı fotoğrafçılara dernek binasında FujiFilm X Club Türkiye ekibi tarafından yeni nesil fotoğraf makineleri tanıtıldı. Başarılı bir eğitim programı olduğunu belirten Dernek Başkanı İbrahim Kerem Öztürk, "FujiFilm X Club Türkiye geldi. Derneğimizde üyelerimize yeni nesil fotograf makinelerini tanıttılar. Sonra yanlarında getirdikleri 20 adet aynasız fotoğraf makinesi ile katılımcılarla Zonguldak'ta çekim gezisi yaptık. Çekim yapmak için sırasıyla liman, Soğuksu, Şafak Tortu atölyesi ve tren garına geçildi. Ardından makineler firma yetkililerine teslim edildi. Çok yararlı bir program oldu. Bu tür çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.