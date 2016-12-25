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Zeytinlik alanda yangın
25.12.2016 23:41:13

Zeytinlik alanda yangın

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangında, 15 dönüm arazi ile bir evin bodrum katı zarar gördü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangında, 15 dönüm arazi ile bir evin bodrum katı zarar gördü.

Ayvacık'ın Behramkale köyü Yeşil Liman mevkiinde bulunan zeytinliklerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına Ayvacık Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Yangında zeytinlik alanda boş halde bulunan bir evde de maddi hasar meydana geldi.

Yasa dışı geçişler için mültecilerin geçiş güzergahında bulunan alanda çıkan yangında meydana gelen 2 patlama ise itfaiye ve çevredeki vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen ve patlamaların yaşandığı zeytinlik alanda açıklama yapan Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, "İtfaiye ekiplerimiz ihbar doğrultusunda bölgeye gelerek müdahalede bulunmaya başlamış. Bu sırada ardı ardına 2 patlama meydana geliyor. Ondan sonra başka destek de isteniyor. Yani çok büyük patlama olduğunu düşünmüyoruz. Bu bölge mülteci geçişlerinin yoğun yaşandığı bir bölge. Bu sebepler zeytinliklerin arasında mültecilerden kalan çöplerden ve pislikler. Gündüz burada zeytinliklerde zeytin toplama işi yapılıyordu. Zeytinciler de çalıları ısınmak için yakmış olabilir. Bu sebeple yangın ordan çıkmış olabilir. Yaşanan 2 patlama çevredekileri ve ekiplerimizi korkutmuş. Bu patlamanın mültecilerden kalan eşyalardan, akülerden, tüplerden gibi şeylerden kaynaklanabileceğini düşünüyoruz" dedi.
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