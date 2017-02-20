20.02.2017 09:42:52

Zeytinburnu'nda acılar taziye evinde paylaşılıyor

Zeytinburnu Belediyesi, yakınlarını kaybeden vatandaşları zor günlerinde yalnız bırakmıyor. Merhum veya merhume yakınlarını taziye evinde ağırlayan belediye, araç tahsisinden yemek ikramına kadar tüm desteği sağlıyor.

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Zeytinburnu Belediyesi, yakınlarını kaybeden vatandaşları zor günlerinde yalnız bırakmıyor. Merhum veya merhume yakınlarını taziye evinde ağırlayan belediye, araç tahsisinden yemek ikramına kadar tüm desteği sağlıyor.Zeytinburnu'nda sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen taziye evi, yakınlarını ebedi hayata uğurlayan vatandaşlara zor günlerinde destek çıkıyor.Taziye hizmetleri, modern şehir hayatında uygulaması giderek zorlaşan kültürel değerlerimizden biri haline gelmiş durumda. Konuyla ilgili gerekli ihtiyacı tespit eden Zeytinburnu Belediyesi, ilçede yer alan Merkezefendi Parkı içerisinde aileleri ağırlayabilecek genişlikte yemekhanesi, salonu ve avlusuyla modern bir mimariye sahip olan tam teşekküllü taziye evini faaliyete geçirdi. Hizmet kapsamında merhum veya merhume yakınlarının belediyeden yardım talep etmesi üzerine gerekli hazırlıklar başlatılarak başsağlığına gelen misafirler taziye evinde ağırlanıyor. Cenaze sonrasında vefat edenlerin yakınlarına da araç tahsis eden Zeytinburnu Belediyesi, tüm bunların yanı sıra başsağlığına gelen vatandaşlara etli pilav, helva ve ayran ikram ediyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, "Dinimiz, hayatın en büyük hakikati olan ölümle karşılaşmış ailelere karşı yükümlülüklerimiz olduğunu belirtmiştir. Samimiyet ve paylaşım üzerine kurulan taziye evimiz, Türkiye'de örnek bir uygulamadır. Zeytinburnulu hemşehrilerimize zor günlerinde bir nebze de olsun yardım etmek istiyoruz. Taziye evleri ile vatandaşlarımız bir araya gelerek acılarını paylaşıp, temiz ve hijyenik bir ortamda taziye ziyaretlerini kabul ediyorlar" dedi.