16.02.2017 16:17:45

Zeytinburnu'na 2 bin 200 araçlık yer altı otoparkı ve spor kompleksi yapılacak

Zeytinburnu'nda, trafiği rahatlatmak ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla 124 bin metrekare üzerine 2 bin 200 araçlık yer altı otoparkı ve Türkiye'nin en büyük spor komplekslerinden biri yapılacak.

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Zeytinburnu'nda, trafiği rahatlatmak ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla 124 bin metrekare üzerine 2 bin 200 araçlık yer altı otoparkı ve Türkiye'nin en büyük spor komplekslerinden biri yapılacak.Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 124 bin metrekarelik İstanbul'un en büyük projelerinden birini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şehrin göbeğine 2 bin 200 araçlık yer altı otoparkı inşa edecek olan İBB ve Zeytinburnu Belediyesi, vatandaşların sokak ve caddelere araç park etme zorunluluğunu asgari düzeye indirerek ilçedeki trafiği rahatlatacak. Otoparkın Marmaray'a 10 dakika yürüme mesafesinde olması ise gün içinde Marmaray'ı kullanan araç sahiplerine de kolaylık sağlayacak.Altı otopark, üstü spor kompleksiZeytinburnu'nun merkezi noktasına inşa edilecek 2 bin 200 araçlık 3 katlı yer altı otoparkının üst kısmına ise Türkiye'nin en modern spor komplekslerinden biri yapılacak.Geleceğin profesyonel sporcularını yetiştirmeyi ve gençleri kötü alışkanlıklardan korumayı amaçlayan spor kompleksinde 17 bin seyirci kapasiteli stadyum, 2 adet yüzme havuzu, 2 adet fitness salonu, squash (Raket) sporu salonu, uzak doğu sporlarının yapılacağı kapalı spor salonları, soyunma odaları, hamamlar, mescit, kafeterya, ticari üniteler, kulüp ofisleri, protokol tribünü ve localar yer alacak.Stadyumun yanındaki 7 bin metrekare üzerine ise 2 bin seyirci kapasiteli spor salonu yapılacak. 38 bin metrekarelik 17 bin seyirci kapasiteli stadyumun ve 2 havuzun kesiştiği orta alana ise üstü kapalı meydan yapılacak. Ayrıca spor kompleksinin içine kitap okumak ya da ders çalışmak için gelen vatandaşlara birçok ikramın yapılacağı Zeytinburnu'nun en büyük kütüphanesi kazandırılacak.