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Zeytinburnu açıklarında yan yatan gemi havadan görüntülendi
Zeytinburnu açıklarında demirli olan Kamboçya bayraklı 'Tallas' isimli gemi, yan yattı. Yan yatan gemi ve gemiyi kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.
Zeytinburnu açıklarında yan yatan gemi havadan görüntülendi
Zeytinburnu açıklarında demirli olan Kamboçya bayraklı 'Tallas' isimli gemi, yan yattı. Yan yatan gemi ve gemiyi kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.
Haftanın Notları
Yeryüzünün farklı bölge ve coğrafyalarında neler yaşandı ve hangi olaylar öne çıktı? Sizin için derledik...
Esed'in Doğu Guta'ya yaptığı gaz saldırısının delilleri
Doğu Guta'nın Merc bölgesinde Rus üretimi patlamamış mühimmatlar görüntülendi.
Savaşta ağabeylerini kaybetti, 5 çocuğuyla Adana'ya sığındı
Suriye'de devam eden iç savaşta 2 ağabeyini kaybeden Yasin El Hüseyin, 5 çocuğuyla Adana'da bir çadırda yaşam mücadelesi veriyor.
Diriliş 'Ertuğrul' 75.Bölüm Fragmanı
Avrasya Tüneli'nden 24 saat geçişler başladı.
Hizmete girdiği tarihten itibaren akşam saat 21.00'a kadar geçiş yapılan Avrasya Tüneli'nde bugünden itibaren 24 saat geçiş başladı.
Nijerya’da 4.7 Milyon Kişi Açlıkla Karşı Karşıya
Nijerya’da Boka Haram’ın kontrolünde bulunan bölgelerde 4.7 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. Dünya Gıda Programı (WFP) yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, 1.8 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyacı var.
Yunan sahil güvenlik Türk kara sularını ihlal etti
Yunanistan sahil güvenliğine ait botlar, Türk kara sularına girdi. Türk Sahil Güvenlik botları, kısa sürede Yunan botlarına müdahale etti.
Rize’de kar hayatı felç etti
Rize’de dün gece başlayan ve aralıksız süren kar yağışı hayatı felç etti.
Diyarbakır’da tarih beyaza büründü
Diyarbakır’da, dün akşam saatlerinden itibaren aralıksız yağan kar, UNESCO’nun dünya kültürel miraslar listesine aldığı Diyarbakır Surlarında kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Motosiklet bakkalla böyle daldı
Osmaniye’de kontrolü kaybolan bir motosikletin bakkal dükkanına girmesi MOBESE kamerasına yansıdı.
Derste uygunsuz şekilde oturan öğretmene soruşturma
Kırıkkale Beşir Atalay İmam Hatip Lisesi'ndeki bir sınıfta öğrenciler Kur'an-ı Kerim okurken öğretmen Hüseyin A.'nın sandalyede uygunsuz bir şekilde oturması ile ilgili görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Kırıkkale Valililiği soruşturma başlattı.
Balıkçılar ve kurtlar bir arada
Kars’ın Arpaçay ilçesindeki Çıldır Gölü’nde balık tutan vatandaşlar, göl üzerine yiyecek aramaya gelen kurtlarla birlikte objektiflere yansıdı.
'Ağrı'da deniz vardı da biz mi yüzmedik'
Ağrı'da bir gencin soğuk havada karın içine atlayarak yüzmesi sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.
Basketbolcular yumruk yumruğa kavga etti
Denizli U16 Basketbol Ligi'nde Yüksekçıta Sanat ve Spor Kulübü ile Denizli Yıldızlar Spor Kulübü arasında oynanan maçta genç basketbolcular arasında yaşanan gerginlik yumruk yumruğa kavgaya dönüşürken, salonlarda görmeye alışık olmadığımız sahneler yaşandı.
Hırsızı ararken bu görüntüyle karşılaştı
Giresun'da ayakkabı hırsızlarını bulmak için güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen bir kişi ilginç bir görüntü ile karşılaştı. Sokağın karşısındaki apartmanın önünde soğuk havada aç kalan ve üşüyen köpeğe bir kişinin yemek vermesi ve üzerindeki montu üstüne örtmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Necmeddin Erbakan'dan müzakere eleştirisi
Merhum Milli Görüş lideri Necmeddin Erbakan, Kıbrıs meselesinde yıllar önce yapılan müzakereleri böyle eleştirmişti.
Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde, 3 katlı ince bina, görenleri şaşırtıyor.
Dev projeyi durdurdu
Türkiye’nin en büyük, dünyada ise 6’ıncı sırada yer alan Atatürk Barajı Gölü tünellerinde nesli tükenmek üzere olan 5 oklu kirpinin bulunması üzerine, tünel çalışmaları bir süre durduruldu.
Mısır askerleri Ariş’te kelepçeledikleri dört sivili kurşuna dizdi
Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, Mısır askerleri, Sina’nın ortasında bir eve saldırı düzenledikten sonra gözaltına aldıkları 19 ila 40 yaşları arasındaki dört kişiyi ailelerinin gözleri önünde kurşuna dizdi.Kuzey Sina Milletvekili Yahya Akil El Akil, sosyal medyada yayınlanan görüntüleri Facebook hesabından doğruladı.
New York'ta namaz kıldılar
New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda 12 kişinin gözaltına alınmasının ardından yapılan protestolarda Amerikalılar, namaz kılan Müslümanların etrafını çevirerek onlara destek oldu.
Türkçe öğrenip İslam'ı anlattı 14 köy Müslüman oldu
Hüdayi Vakfı'nda görevli Ganalı Nasruddin Abdul, üniversiteyi Türkiye'de okuyarak Türkçe öğrendi. İngilizce anlamayan yerel halka İslam'ı anlatmak için kabile dilini bilen Mustafa'da Türkçe öğrendi ve Nasruddin Abdul'a çevirmenlik yaparak yardım etti. Birlikte köy köy gezip halka İslam'ı anlattılar. İslam'ı anlattıkları 14 köy Müslüman oldu.
Elektronik sigara cebindeyken patladı
TEKİRDAĞ’ın Kapaklı İlçesi’nde 23 yaşındaki Kadir Uslu'nun, iki ay önce sigarayı bırakmak için aldığı elektronik sigara cebindeyken patladı.
İstanbul'da yollar buz pistine döndü
Anadolu Yakasında yeniden başlayan kar yağışı sabah işe gitmek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Buz pistine dönen yollarda araçlar kaydı, vatandaşlar yürüyemedi. Kayan bir aracı kurtarmak isteyen itfaiye ekiplerinin mücadelesi ise kameralara yansıdı.
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