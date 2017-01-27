27.01.2017 19:56:12

Zeytinburnu açıklarında kuru yük gemisi batmaya başladı

Zeytinburnu açıklarında demirli halde bulunan bir kuru yük gemisi batmaya başladı

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Zeytinburnu açıklarında demirli halde bulunan bir kuru yük gemisi batmaya başladı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri gemi çevresinde önlem aldı.Zeytinburnu açıklarında demirli haldeki "Bereket" adlı kuru yük gemisi akşam saatlerinde su alarak batmaya başladı. İhbar üzerine Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçerek yarı batmış haldeki geminin çevresinde önlem aldı. Herhangi bir mürettebatın olmadığı öğrenilen geminin neden su aldığı henüz belirlenemezken gemi ile ilgili kurtarılma talebinin olmadığı kaydedildi.Öte yandan ekiplerin önlemleri sürerken bölgeden geçen İstanbul Valisi Vasip Şahin aracından inerek yetkililerden bilgi aldı. Şahin daha sonra herhangi bir açıklama yapmadan buradan ayrıldı.(Selim Bayraktar /İHA)