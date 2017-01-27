27.01.2017 20:47:48

Zeytinburnu açıklarında gemi batıyor

Zeytinburnu açıklarında demirli halde bulunan kuruyük gemisi bilinmeyen bir nedenle su alarak batmaya başladı.

Zeytinburnu açıklarında demirli halde bulunan "Bereket" adlı kuruyük gemisi batmaya başladı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri gemi çevresinde önlem aldı.



Zeytinburnu açıklarında demirli haldeki bir geminin su alarak batmaya başladığı ihbarı üzerine Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipleri yarı batmış haldeki "Bereket" adlı geminin çevresinde önlem aldı.

Vali Şahin aracından inerek bilgi aldı



Öte yandan ekiplerin önlemleri sürerken bölgeden geçen İstanbul Valisi Vasip Şahin, aracından inerek yetkililerden bilgi aldı. Şahin, daha sonra herhangi bir açıklama yapmadan buradan ayrıldı.

Herhangi bir mürettebatın olmadığı öğrenilen geminin bilinmeyen bir nedenle su alarak batmaya başladığı belirlendi. Gemi ile ilgili kurtarılma talebinin de bulunmadığını öğrenildi.

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