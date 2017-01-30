30.01.2017 13:00:34

Zeytinburnu açıklarında batan gemiyle ilgili çalışmalar sürüyor

Zeytinburnu açıklarında demirliyken batan 'Bereket' isimli kuru yük gemisinin deniz yüzeyinde oluşturduğu kirliliği temizleme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediliyor.

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Zeytinburnu açıklarında demirliyken batan 'Bereket' isimli kuru yük gemisinin deniz yüzeyinde oluşturduğu kirliliği temizleme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediliyor.Zeytinburnu açıklarında bulunan 'Bereket' isimli kuru yük gemisi geçtiğimiz cuma günü batmaya başlamıştı. Hacizli olduğu öğrenilen kuru yük gemisinin batması sonucu kaptan köşkü ve baca kısmı su yüzeyinin üzerinde kalırken, kuru yük gemisinden deniz yüzeyine akan yakıt kirliliğine neden olmuştu. Denizde oluşan kirlilik sebebiyle, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri geminin çevresinde tahliye botları ile gemiden akan yakıtı temizleme çalışması başlatmıştı. Bereket isimli geminin denizde oluşturduğu kirlilik için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (İSTAÇ) ekipleri de temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Batan geminin çevresinde İSTAÇ'a bağlı iki teknenin ve çok sayıda görevlinin çalışmalarına bugün de devam ettiği görüldü.