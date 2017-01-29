29.01.2017 15:45:13

Zeytinburnu açıklarında batan geminin çevresindeki çalışmalar sürüyor

Zeytinburnu açıklarında demirliyken iki gün önce batmaya başlayan 'Bereket' isimli kuru yük gemisinin çevresinde alınan önlemler ve oluşan deniz kirliliğini temizleme çalışmaları bugün de devam ediyor.

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Zeytinburnu açıklarında demirliyken iki gün önce batmaya başlayan 'Bereket' isimli kuru yük gemisinin çevresinde alınan önlemler ve oluşan deniz kirliliğini temizleme çalışmaları bugün de devam ediyor.Zeytinburnu açıklarında demirli haldeyken geçtiğimiz cuma günü batmaya başlayan hacizli kuru yük gemisinin sadece kaptan köşkü ve baca kısmı su yüzeyinin üzerinde kalırken, 'Bereket' isimli gemiden akan yakıt deniz kirliliğine neden olmuştu. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) havadan görüntülediği gemiden denize yakıt aktığı ve deniz yüzeyinde kirlilik oluştuğu görülmüştü. Bu kapsamda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri geminin çevresinde önlem alırken, tahliye botları ile gemiden akan yakıtı temizleme çalışması yapılmıştı.Çalışmalar bugün de devam ediyorHer geçen gün biraz daha battığı gözlemlenen geminin çevresindeki önlemler ve temizlik çalışmaları bugün de devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (İSTAÇ) deniz yüzeyi temizleme ekipleri tarafından temizlik çalışmaları sürdü. İSTAÇ'a bağlı iki teknenin batan geminin çevresinde çalışma yaptığı görüldü.