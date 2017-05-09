10.05.2017 13:15:54

Zeytinburnu 58'inci Bulvar Caddesi ve 15 Temmuz Meydanı yenileniyor

Zeytinburnu'nun merkezi konumları arasında yer alan 58'inci Bulvar Caddesi ve 15 Temmuz Meydanı yenileniyor.

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Zeytinburnu'nun merkezi konumları arasında yer alan 58'inci Bulvar Caddesi ve 15 Temmuz Meydanı yenileniyor.Zeytinburnu Belediyesi, ilçenin yoğun noktalarından 58'inci Bulvar Caddesi ve 15 Temmuz Meydanı'nı yeni bir görünüme kavuşturuyor. Proje kapsamında kapalı cadde, otopark alanları, yol ve kaldırımlar yeniden düzenlenerek cadde ve meydan ferah bir hale getirilecek.58. Bulvar'daki trafiği rahatlatmayı amaçlayan projede cadde 2 şeritli ve tek yönlü halde trafiğe açılacak. Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nden başlayıp 14'üncü sokağa kadar devam eden bin 10 metre uzunluğundaki 2 şeritli yolda, sağlı sollu 4 metre genişliğinde yayaların rahat yürüyebileceği modern kaldırımlar yapılacak. Caddeye aynı zamanda 112 araçlık cep otopark ve ıhlamur ağaçlarından oluşan peyzaj çalışması yapılacak.15 Temmuz Meydanı ise, mimari açıdan yeniden düzenlenerek oturma alanlarına gölgelikler ilave edilecek. Ayrıca Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi ve Zeytinburnu İlçe Kaymakamlığı'nı ayıran yol birleştirilerek mekan bütünlüğü sağlanacak. Tüm bunların yanı sıra meydanda 15 Temmuz şehitleri anısına bir rölyef yapılacak. Yeni düzenlemeyle 58'inci Bulvar ve 15 Temmuz Meydanı ferah, düzenli ve modern bir görünüme kavuşacak.