08.02.2017 11:07:42

Zeytinalanı sahil düzenlemesi devam ediyor

İzmir Büyükşehir ve Urla Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşen 'Zeytinalanı Sahil Düzenlenmesi' tüm hızıyla devam ediyor. İnşaatın başladığı sahilde deniz ve kıyı arasındaki beton istinat duvarları yapılmaya başlandı.

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İzmir Büyükşehir ve Urla Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşen "Zeytinalanı Sahil Düzenlenmesi" tüm hızıyla devam ediyor. İnşaatın başladığı sahilde deniz ve kıyı arasındaki beton istinat duvarları yapılmaya başlandı.1,6 kilometre uzunluğunda düzenlenecek sahil şeridinde; yeşil alan, çocuk oyun grupları, plaj, bisiklet yolu, yürüyüş yolları, kent donatıları, sosyal tesis, kafeterya gibi ailecek zaman geçirilebilecek yaşam alanları oluşturulacak.111 kilometrelik bir sahile sahip olduklarını belirten Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, "Bu şansı değerlendirmemiz, var olan yerlerimize de hizmetler ederek oraları cazibe merkezi haline getirmemiz gerek. Bu konular üzerine yoğunlaşarak projeler üretiyoruz. Bir projemizde Zeytinalanı Sahil Düzenlemesi'dir. Çalışmalarımız bitince Zeytinalanı Mahallemiz güzel bir yer kazanmış olacak. Proje kapsamında sahil şeridine hem çocuklar hem de aileler için güzel yaşam alanları yapılacak. Ayrıca alanda bir kafeterya oluşturarak Kadın Kooperatifimize vereceğiz. İskele'de olduğu gibi Zeytinalanı'nda da kafeteryayı kadınlarımız işletecek. Her zaman dediğimiz gibi biz Urla ve Urlalılar için varız. Hizmetlerimiz devam edecek. Ayrıca bu projede bize destek veren İzmir Büyükşehir Belediyemize de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.