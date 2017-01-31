01.02.2017 03:17:23

Zeybekci: Türkiye fırsatlar ülkesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin fırsatlar ülkesi olduğu yönünde yorumda bulundu...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye'nin önümüzdeki dönemle ilgili inanılmaz fırsat ve imkanları bünyesinde barındırdığını unutmayın. Türkiye fırsatlar ülkesi." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen, "Türkiye-Fransa İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı" Bakan Zeybekci ve Fransa Dış Ticaret, Turizm ve Yurtdışında Yaşayan Fransızlardan Sorumlu Devlet Sekreteri Matthias Fekl'in katılımıyla Ceylan İntercontinental Otel'de gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Zeybekci, İngiltere, Almanya, Fransa gibi Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde Türkiye'deki kadar dünyanın en uzun köprülerine, tüp geçitlere, nükleer santrallere ihtiyaç olmadığını anlattı.

Türkiye'deki yatırım fırsatlarına dikkati çeken Zeybekci, "Türkiye'nin önümüzdeki dönemle ilgili inanılmaz fırsat ve imkanları bünyesinde barındırdığını unutmayın. Türkiye fırsatlar ülkesi." diye konuştu.

Fekl'in ve Fransa'nın destekleriyle Türkiye ile AB'nin Gümrük Birliği Anlaşmasını güncelleyeceğini dile getiren Zeybekci, şöyle devam etti:

"Bu, şu anlamı ifade ediyor; Türkiye ile AB, ekonomik anlamda tam bir entegrasyona gidecek. Bütün buradaki şirketler için söylüyorum, Türk ve Fransız şirketleri için söylüyorum. Gümrük Birliğinin kapsamına hizmetler sektörünün, kamu alımlarının, tarım ve gıdanın, elektronik ticaretin dahil olması demek, sizin bir Fransız şirketinin gelip Türkiye'deki tüm hizmetlerinde, kamu alımlarında, kamu ihalelerinde dilediği her türlü işe girmede hiçbir engelin kalmaması demek. Aynı şekilde Türk firması için de. Şu anda konuştuğumuz birçok problem de ortadan kendiliğinden kalkacak. Önümüzdeki dönemdeki bu süreçlerle fırsatlara sizlerin dikkatini çekmek istiyorum."

"İki ülke de kalbinden terör barbarlığı tarafından hedef alındı"

Fransa Dış Ticaret, Turizm ve Yurtdışında Yaşayan Fransızlardan Sorumlu Devlet Sekreteri Matthias Fekl, bu etkinlikten önce gerçekleştirilen Türkiye-Fransa Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) 4. Dönem Toplantısı'nın ekonomik ilişkilerin yeniden harekete geçirilmesi konusundaki önemine değindi.

Fekl, her iki ülkenin de terör barbarlığı tarafından kalbinden hedef alındığına işaret ederek, "Biz de birkaç defa bu saldırıların hedefi olduk ve bu saldırılar, Fransızları ve herkesi derinden etkiledi." dedi.

Etkinlik öncesi gerçekleştirilen Türkiye-Fransa JETCO 4. Dönem Toplantısı sonrasında "mutabakat zaptı" imzalandı.

Toplantıya DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Türk ve Fransız iş dünyasından isimler katıldı.

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