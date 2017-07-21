21.07.2017 15:09:55

Zeybekci: Piyasayı zorlayamazsınız, imkanlar belli

Faizlerin olması gerekenden yüksek olduğunu söyleyen Bakan Zeybekci, 'Piyasaları çok fazla zorlayamazsınız, elimizdeki imkanlar belli' dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide Zeybekci, "Nominal faiz, mevduat ve kredi faizleri hakikaten olması gerekenin üzerinde. Bunu aşağı çekmenin yolu enflasyonla kalıcı mücadele ve Türkiye'nin finans imkanlarını genişletmektir" dedi.

Zeybekci şöyle devam etti:

"Faizle ilgili şu anda TCMB'nin elinde çok güçlü hareket alanı var. Günü gelince, ortam olgunlaştığında gerekli adımları atacaktır. Ancak piyasaların şu anda faizle ilgili güçlü bir aşağı yöneliminin başlamadığını, bir direnç noktasında olduğunu görüyoruz."

Türkiye ekonomisinin her alanda yaşadığı iyileşmelerin, paraya ucuz ulaşmada da yakalanması gerektiğini söyleyen Zeybekci, "TCMB'nin faizlerin indirilmesiyle ilgili elindeki enstrümanlar" konusunda da şu değerlendirmede bulundu:

Piyasayı fazla zorlayamazsınız

"Şu adımlar atılacak demiyorum. Ama öyle bir iklim doğacak ki, faizleri düşürmek için adımlar atılacak. Bu konuda piyasayı fazla zorlayamazsınız. Mevduatın, kredinin üzerindeki kamu maliyetine tekrar bakmak lazım. Ben orada iyileştirme yapılabileceğini görüyorum. İyileştirmede kullanılacak araç, alınan karşılık oranları ya da vergilerin düşürülmesi olabilir."

Enflasyon beklentisi

Hedeflerinin enflasyonu tek hanelere düşürmek daha sonra da yüzde 8-8.5 düzeylerini yakalamak olduğunu vurgulayan Zeybekci, şöyle devam etti:

"Bu sene enflasyonda radikal iyileşmeleri görmek pek olası görünmüyor. Ama tek haneli rakamda tutmak, hele yüzde 9'un altına düşmeyi öngörebiliyorum. O anlamda tedbirler almaya devam ediyoruz. Fiyat spekülasyonlarıyla ilgili yapabileceğimiz başka şeyler de var."