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Zeybekci: 'Gümrük Birliği güncellemesi ile...'
03.02.2017 19:56:56

Zeybekci: 'Gümrük Birliği güncellemesi ile...'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 'Gümrük Birliği güncellenmesi ile siyasi anlamda AB'ye tam üye olmadan ekonomik anlamda tam entegrasyona geçilmiş olaca

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Gümrük Birliği güncellenmesi ile siyasi anlamda AB'ye tam üye olmadan ekonomik anlamda tam entegrasyona geçilmiş olacak. Bu elimizle uzanıp dokunacak kadar yakın bir mesafe. 2017-2018'den bahsediyoruz" dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından İhracatın Yükselen Yıldızları Ödül Töreni düzenlendi. 18 sektörden 54 ihracat şampiyonu firmaya ödüllerin verildiği törene Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir milletvekilleri de katıldı. Konuşmasında Gümrük Birliği güncellenmesi hakkında konuşan Bakan Zeybekci, "Gümrük Birliği güncellenmesi ile siyasi anlamda AB'ye tam üye olmadan ekonomik anlamda tam entegrasyona geçilmiş olacak. Bu elimizle uzanıp dokunacak kadar yakın bir mesafe. 2017-2018'den bahsediyoruz. Teknik hazırlıklarımızı bitirdik. Etki değerlendirme analiz çalışmalarını Türkiye tarafı da Avrupa tarafı da hazırladı. Avrupa Birliği Bakanlar Kurulu oy birliği ile Avrupa Komisyonundan yetki istedi. 1-2 ay içerisinde bitmesini bekliyoruz. Teknik sürecin ardından bitirmek gibi bir karşılıklı niyet açıklamalarımız var. Bunlar ihracatçılarımız için önemli gelişmeler" diye konuştu.

"BAŞIMIZA GELMEDİK KALMADI"

2016 yılının her açıdan zor bir yıl olduğunu, "Acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bıraktık" demek istediğini söyleyen Bakan Zeybekci, "Ancak 2016 nasıl bir yıl ki tarihi bir yıl oldu. Başbakanımızın dediği gibi başımıza gelmedik kalmadı. Görmediğimiz kalmadı. Global, bölgesel, siyasi, insanı dünyada yaşanacak olan her şeyin 'en'leri yaşandı. Ekonomik anlamda da 'en'ler yaşandı. Global ekonomide ilk defa dünya ticaret büyümesi dünya ekonomisinin altında büyüdü" ifadelerini kullandı.

"İHRACAT SEFERBERLİĞİ"

Tüm zorluklara rağmen ihracatçıların 2016'yı hemen hemen sıfır seviyesindeki kayıpla kapadığını, en çok telafi edilen pazarın da Avrupa Birliği pazarı olduğunu kaydeden Bakan Zeybekci, "2016 yıl sonu itibariyle ekim ayında yüzde 4, kasım ayında yüzde 9,7, aralıkta yüzde 9,4 ihracatta büyümeyi başlattığımız bir dönem. 2017 yılı bizim için yeni bir ihracat seferberliği demek. 2016 yılı bütçesi belirlenirken ihracata verilen destek 2017'de 3 katına çıktı ve bunun önü açık. Eximbank'ın sermayesi 3,7 milyar TL idi. şimdi sermayesini 10 milyar TL'ye çıkardık" dedi.

"ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ AMA BAZI ZAMANLARDA KARŞILIK GÖREMİYORUZ"

15 Temmuz darbe girişimine de değinen Bakan Zeybekci, şunları söyledi:

"Düşmanım yiğit olanı vardır. Bu işgal girişimiydi. Anlatamıyoruz. O günü nasıl anlatabiliriz ki? Dostlarımızdan bizi anlamalarını bekliyoruz. Gerçek dostlarımız bizi ülkelerine ve muhataplarına anlatmaya çalışıyorlar. Anlatmaya çalışıyoruz ama bazı zamanlarda karşılık göremiyoruz. Anlamakta zorlanan dostlara, OHAL ile ilgili eleştiren dostlarımıza, 'Eğer gerçekten samimi olsaydınız, mücadelemize inansanız ve destek veriyor olsaydınız 15 Temmuz gecesi sabaha doğru Avrupa'nın birçok noktasından milyonlarca kişiyle yürüyüşe geçmiş olmanız lazımdı' dedik. Yine de teşekkür ediyoruz. Türkiye böyle doğum sancısı yaşadığı dönemi de rahatlıkla atlatacaktır. Geleceğini aydınlatan bir döneme doğru yürüyüşüne devam edecektir. Bizim gelecekle ilgili demokrasi ile ilgili, hukukun üstünlüğü konusundaki yaklaşımımız bellidir. Kimseden öğüt alacak durumda değiliz. Dostlarımızı önemsiyoruz ama dostlarımızı güç dönemlerimizde 'ama'sız görmek istiyoruz. Gördüklerimiz elbette oldu."

"İZMİR GÖZBEBEĞİMİZ"

İzmir'in gözbebeği konumunda olduğunu dile getiren Bakan Zeybekci, şöyle devam etti:

"İzmir serbest bölgeler şehri olmalı. İnşallah Aliağa Serbest Bölgesi ile ilgili önemli sonucu paylaşacağız. Bu hafta Serbest Bölgeler Kanunumuz onaylandıktan sonra çok farklı bir yatırım ortamına kavuşacak. 2016 yılında dünyanın en iddialı proje bazlı yatırım teşvik sisteminden en çok yararlanacak olan il İzmir. Çünkü potansiyeli var."

"SİYASET UÇLARDAN ORTAYA DOĞRU GELECEK"

Bakan Zeybekci, siyasi gündem hakkında da şunları söyledi:

"Türkiye'de siyaset uçlardan ortaya doğru gelecek. Gerek sağ, gerek sol uçtakiler orta yolda toplanacak. Bu mükemmel bir sistem midir, nasıl ki millet Meclis artı referandumla düzenliyorsa, o millet gerekirse düzenlemeyi bir daha yapar."

"2016 YILI İHRACAT HEDEFİNİ TUTTURDU"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk de, İzmir'in ticaret tarihinden aldığı referansla 2016 yılı ihracat hedefini tutturmayı başardığını söyledi. Ünlütürk, şunları söyledi:

"Ege Bölgesi'nden 2016 yılında TİM verilerine göre 16 milyar 603 milyon dolar, gümrük verilerine göre ise 20 milyar 63 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. TİM verilerine göre Ege Bölgesi'nin ihracatı 2015 yılına oranla yüzde 1 artış göstererek, Marmara Bölgesi'nden sonra en fazla ihracatı olan ikinci bölgeyiz. İzmir, Manisa ve Denizli geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2016 yılında da Türkiye genelinde en fazla ihracat yapılan ilk on il arasına girdi. Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2016 yılında hedeflerimize ulaşabilmek için tabir yerinde ise arı gibi çalıştık."

"HEDEF, PAYI YÜZDE 1,5'E ÇIKARMAK"

TİM Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu da, ödül töreninde konuşma yaptı. Çıkrıkçıoğlu, "İçeride ve dışarıda yaşanan tüm çalkantılara rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor. Bu yıla ihracatta rekorla başladık. Ocak ayında ihracatımız yüzde 15 artış gösterdi. Bu oran son 49 ayın en yüksek artışı anlamına geliyor. Dün Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan altın dahil ihracat rakamımız ocak ayında yüzde 18 oranında artış gösterdi. Rusya ile ihracatımızı da uçak krizinden bu yana ilk kez yüzde 57 oranında artırdık. Ayrıca, AB'nin ithalatından aldığımız payı yüzde 1,28'e çıkardık. Bu yıl sonunda ihracat hedefimiz tam 155 milyar dolar. Bizim vizyonumuz belli; dünya ihracatından aldığımız payı yüzde 1,5'e çıkarmak. Yani küresel ticarette dolaşan her 100 dolarlık malın 1,5 doları Türk menşeli ürünlerden olacak" açıklamasında bulundu.

"DESTEK YÜZDE 21 ARTABİLİR"

Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Türk Eximbank olarak ihracat sürecinin her aşamasında, hem üretim hem de satış sürecinde ihtiyaç duyulan finansman imkanlarını sunarak firmalarımızın yanında olmayı hedefliyoruz. 2016 yılında finansman desteğimiz 33 milyar dolara ulaştı. Bu tutar ülkemiz ihracatının yüzde 23'üne karşılık gelmekte. Sunduğumuz desteği 2017 yılında yüzde 21 oranında artırmayı hedefliyoruz. Böylece ihracatçılarımıza 25,4 milyar dolar nakdi kredi sunmanın yanında, 14,4 milyar dolarlık sevkiyatı da sigorta/garanti kapsamına almayı planlıyoruz. Bu suretle sunduğumuz desteğin ihracata oranını 3 puan artırarak yüzde 26'ya yükselteceğiz."

KREDİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Eximbank ve Leasing firmaları arasında imzalanacak kredi anlaşması ile de iş ağlarını genişletmeye ve büyütmeye devam ettiklerini kaydeden Yıldırım, "Leasing şirketlerimiz bu kaynağı, KOBİ'lerimize ve çalışan sayısı bin 500'den az olan orta ölçekli ihracatçı firmalarımıza kullandıracaktır. Türk Eximbank'ın ihracata leasing şirketleri aracılığıyla destek olması bakımından bu kredi ülkemiz için bir ilk olacaktır. Bu kapsamda, Türk Eximbank her bir leasing şirketine 20 milyon ABD doları tutarında kredi kullandıracak, kullandırılan kredilerle ihracatçılarımızın yatırım amaçlı finansman ihtiyaçları karşılanacaktır. Bugün burada finansal kiralama sektörünün öncülerinden Aklease, Finansleasing, Garanti Leasing, İş Leasing ve Yapı Kredi Leasing ile imzalanacak işbirliği protokolüyle de finansal piyasalara destek olma konusunda yelpazemizi genişletmiş bulunuyoruz."

Konuşmanın ardından Eximbank ile Leasing şirketleri arasında kredi anlaşması imzalandı. Programın sonunda 18 sektörden 54 firmanın ihracat şampiyonları ödüllendirildi. İhracatçılara ödüllerini Bakan Zeybekci, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk ve TİM Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu takdim etti.

(Ali Gözeten - Ceren Atmaca /İHA)

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