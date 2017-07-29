29.07.2017 21:46:47

Zeybekci: 'Bir daha asla olmayacak!'

Almanya'yla yaşanan süreçle ilgili olarak Zeybekci, şunları söyledi: 'maalesef sorumluluk makamında bir boşluktan kaynaklanan bir durum. Almanya veya İnterpol aracılığı ile diğer ülkelere yansıtılmasında bir sorumsuzluk, bir anlık bir boşluk diyelim.'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırımlar, Türkiye'ye gelip yatırım yapan, Türkiye'de bizimle beraber bu ülkenin kaderini paylaşmak üzere gelip burada yatırım yapan şirketlerimizin başımızın üzerinde yeri vardır. Artık onlar bizim için aynı kurallara tabi yüzde 100 Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde iştigal eden firmalardır." dedi.

Çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Denizli'ye gelen Bakan Zeybekci, Valilikte törenle karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Zeybekci, konferans salonunda düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Zeybekci, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kaymakamlar, belediye başkanları ve il müdürleri ile kent genelindeki yatırımları gözden geçireceklerini belirtti.

TBMM'deki içtüzük çalışmalarının bittiğini hatırlatan Zeybekci, Meclis'in daha verimli çalışmasını sağlayacak ve vakit kaybını engelleyecek bir çalışma yapıldığını aktardı.

Almanya'yla yaşanan süreçle ilgili olarak Zeybekci, şunları söyledi:

"Maalesef sorumluluk makamında bir boşluktan kaynaklanan bir durum. Almanya veya İnterpol aracılığı ile diğer ülkelere yansıtılmasında bir sorumsuzluk, bir anlık bir boşluk diyelim. Bununla ilgili düzeltmeler, düzenlemeler yapıldı. Bir daha böyle bir hata asla ve asla söz konusu olmayacaktır. Bu kapsamda Almanya'da gerek Dışişleri Bakanının gerekse Alman Ekonomi Bakanının söylemiş olduğu bazı söylemlere kesinlikle katılmıyoruz.

Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırımlar, Türkiye'ye gelip yatırım yapan, Türkiye'de bizimle beraber bu ülkenin kaderini paylaşmak üzere gelip burada yatırım yapan şirketlerimizin başımızın üzerinde yeri vardır. Artık onlar bizim için aynı kurallara tabi yüzde yüz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde iştigal eden firmalardır."

Zeybekci, Almanya'daki şirketlerin başına gelmesi mümkün olmayan mevzuların Türkiye'deki şirketlerin de başına gelmeyeceğini vurguladı.

- "Gümrük Birliğinin güncellenmesi halinde bu Türkiye'ye sağlanan bir lütuf değildir"

Gümrük Birliğinin güncelleneceğine işaret eden Zeybekci, şöyle devam etti:

"Gümrük Birliğinin güncellenmesi halinde bu Türkiye'ye sağlanan bir lütuf değildir. Bu sadece Türkiye'nin kazançlı çıkacağı bir süreç değildir. Gümrük Birliğinin güncellenmesinde Avrupa Birliği ve Türkiye karşılıklı olarak kazançlı çıkacaktır ama Avrupa Birliği'nin kazancı Türkiye'den başta daha fazla olacaktır. Onun için orada sanki Gümrük Birliğinin güncellenmesi mekanizmasını Türkiye'ye sağlanan bir lütufmuş, 'Bunu da yapmayız ha' şeklinde bir tehdit haline dönüştürmek pek yakışık alan bir durum değildir."

Türkiye'nin AB ile olan tam üyelik sürecinden vazgeçmeden süreci devam ettireceğini dile getiren Zeybekci, şunları kaydetti:

"Bizim hedefimiz dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden olmak, milli gelirimizi 25 bin dolar seviyesine çıkarmak, Avrupa'da da ekonomik anlamda ilk üç ülkeden birisi olmak. Bütün standartları itibarıyla da Avrupa Birliği'ndeki bütün ülkelerde yaşayan insanların sahip olduğu her şeyi Türk vatandaşlarının da sahip olması, bizim hedefimizdir. Bu, tam üyelikten daha önceki hedefimizdir. Bu standartları tutturduktan sonra tam üye olup olmamak, o Türk halkının inisiyatifindedir. O gün geldiğinde de milletimiz bu yöndeki kararını da beyan edecektir."