23.02.2017 16:26:15

Zeren: 'Mutlak kazanmamız gereken bir maç'

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, ligde sürenin daraldığını ve mutlak kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını söyledi.

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Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, ligde sürenin daraldığını ve mutlak kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını söyledi.Sportif Direktör Coşkun Zeren, Samsunspor'un antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. Mutlak kazanma parolasıyla bu maça hazırlandıklarını ifade eden Coşkun Zeren, "Bizim içeride ve dışarıda oynadığımız bütün maçlarımız zorlu. Geçen hafta büyük bir avantajı kaybettik. Bu hafta seyirci cezası yemezsek yine seyircimiz önünde maçımızı oynayacağız. Takımın ve bizim başka şansımız yok. Mutlak kazanmamız gereken bir maç oynayacağız. Aşağı sırada bulunan takımlarla arayı açmamamız lazım. Geçen hafta da sonuna kadar çabaladık. Bu hafta da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Önümüzde fazla hafta kalmadı. Ahmet ve Furkan bu hafta bizle birlikte olamayacak. Onun haricinde tam kadro maça çıkacağız" dedi."Adiloviç yüzde 70 hazır durumda"Devre arasında transfer edilen ama bir türlü kadroya giremeyen golcü oyuncu Adiloviç hakkında da açıklamalarda bulunun Zeren, "Adiloviç, geçtiğimiz sene bir sakatlıktan çıkmıştı ve 6 ay maç oynamamıştı. Bizle beraber 2. yarıdan itibaren antrenmanlara başladı. 4-5 haftalık bir süre geçti ancak hazırlandı. Kendisi de bunun farkında. Adiloviç çok değerli bir oyuncu. Bize de çok büyük katkısı olacak. Onun süresi de gelecektir. Çok kısa sürede formasını alacaktır. Adiloviç şu anda yüzde 100 olmasa da yüzde 60-70 oranında hazır durumda" diye konuştu.Antrenmandan notlarHafta sonunda Boluspor ile kritik bir maça çıkacak olan Samsunspor, bugünkü çalışmalarını maçın oynanacağı 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Sakatlıkları bulunan Ahmet Burak Solakel ve kaleci Furkan Köse, takım çalışmalarına katılamadı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman daha sonrasında taktik çalışmasıyla son buldu.