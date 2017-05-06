06.05.2017 20:54:54

Zeljko Obradovic: 'Takım gibi oynadığımızı görebiliyoruz'

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, 'Takım gibi oynadığımızı görebiliyoruz istatistiklere bakınca. 22 asist yapılmış ve kolay sayılar bulmuşuz ve de çok iyi bir takıma karşı bunları yaptık' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Takım gibi oynadığımızı görebiliyoruz istatistiklere bakınca. 22 asist yapılmış ve kolay sayılar bulmuşuz ve de çok iyi bir takıma karşı bunları yaptık" dedi.Türkiye Basketbo Ligi 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı 93-76'lık skorla mağlup etti.Karşılaşmanın ardından konuşan Sırp çalıştırıcı, "Bizim için çok önemli bir maçtı çünkü çok önemli bir takıma karşı oynadık. Son zamanlarda iyi basketbolu devam ettirmek istiyorduk. Bu akşam çok iyi bir maç oynadığımıza inanıyorum. Oyuncuları çok tebrik ediyorum. Evimizdeki son maçtı, Final Four öncesi daha sonrasında ise iki deplasman maçımız var. Takım gibi oynadığımızı görebiliyoruz istatistiklere bakınca. 22 asist yapılmış ve kolay sayılar bulmuşuz ve de çok iyi bir takıma karşı bunları yaptık" diye konuştu.