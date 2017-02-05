05.02.2017 11:50:07

Zehir Tacirlerine Gözaltı

Kayseri'de, çevre illerden uyuşturucu getirerek uyuşturucu satıcılarına dağıttıkları ileri sürülen iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Kayseri'de, çevre illerden uyuşturucu getirerek uyuşturucu satıcılarına dağıttıkları ileri sürülen iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Kayseri'ye çevre illerden uyuşturucu getirerek, uyuşturucu satıcılarına dağıtım yaptıkları belirlenen S.Y. ve N.Y. isimli şahısların yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.Yakalanan zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş vaziyette toplam 220 gram metamfetamin maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Y. ve N.Y. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.