13.07.2017 13:20:36

Zehir tacirlerine büyük darbe

Bingöl'de uyuşturucu tacirlerini takibe alan güvenlik güçleri, piyasa değeri 3 milyon 780 bin lira olan 378 kilo toz esrar ele geçirdi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 şahsın araç ile esrar maddesi nakledeceği bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin Diyarbakır-Bingöl karayolu Dağarkası yolu mevkisinde uyuşturucuyu nakledeceği bilgisi üzerine yoğunlaşan güvenlik güçleri, muhtemel geçiş güzergahlarında yol kontrol noktaları oluşturdu. Çalışma kapsamında yol kontrol uygulamalarında şüpheli araçlarda arama yapan güvenlik güçleri, 13 çuval içerisinde 378 kilogram toz esrar maddesi ele geçirdi. Ele geçirilen esrar maddesinin 3 milyon 780 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.



Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli ifadelerin alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.