12.02.2017 16:41:01

Zehir Tacirleri Tutuklandı

Kayseri'de Uyuşturucu İle Mücadele Ekiplerinin narkotik köpeği Sedef ile yaptıkları aramalarda, yedek lastiğin içinden 5 kilo esrar ele geçirdiği olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki zehir taciri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kayseri'de Uyuşturucu İle Mücadele Ekiplerinin narkotik köpeği Sedef ile yaptıkları aramalarda, yedek lastiğin içinden 5 kilo esrar ele geçirdiği olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki zehir taciri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kayseri-Malatya karayolunda durdurdukları bir araçta, narkotik köpeği Sedef'in yardımı ile arama yapılmıştı. Yapılan aramalarda, aracın yedek lastiğinin içine gizlenmiş vaziyette 5 kilo esrar maddesi ele geçirilmişti. Araçta bulunan S.Ç. ve C.F. yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında işlem başlatılmıştı. Yapılan işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.