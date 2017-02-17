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'Zazaca İçin Söyle' projesinin gala gecesi
17.02.2017 21:39:55

'Zazaca İçin Söyle' projesinin gala gecesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Diller, insanların icat ettiği şeyler değildir. Birisi oturup bir yerde bunları üretip insanlara pazarlamıyor. Bunlar tabi şeylerdir ve Cenab-ı Allah'ın ayetleridir. Biz böyle inanıyoruz, bütün diller Cenab-ı Allah'ın ayetleridir' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Diller, insanların icat ettiği şeyler değildir. Birisi oturup bir yerde bunları üretip insanlara pazarlamıyor. Bunlar tabi şeylerdir ve Cenab-ı Allah'ın ayetleridir. Biz böyle inanıyoruz, bütün diller Cenab-ı Allah'ın ayetleridir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bingöl Belediyesi tarafından yaptırılan ve Milli Eğitim Müdürlüğünce desteklenen 'Zazaca İçin Söyle' projesinin gala gecesine katıldı. Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Yılmaz, dillerin önemine vurgu yaparak, bütün dillerin Allah'ın ayetleri olduğunu söyledi. Yılmaz, "Diller, insanların icat ettiği şeyler değildir. Birisi oturup bir yerde bunları üretip insanlara pazarlamıyor. Bunlar tabi şeylerdir ve Cenab-ı Allah'ın ayetleridir. Bütün diller Cenab-ı Allah'ın ayetleridir. Nasıl ki insanları farklı farklı yaratmışsa, dilleri de farklı farklı yaratmış. Ama bütün diller birbirinin kardeşidir. Birbirleriyle kavga eden gerçeklikler değil, birbirlerini tamamlayan zenginleştiren unsurlardır. Nasıl ki yeryüzünde varlıkların türleri yok olduğunda endişe duyuyorsak ve bunları korumak gerektiğine inanıyorsak, diller için de aynı şey geçerlidir. Cenab-ı Allah'ın yarattığı bu zenginliğin yok olmasına, ortadan kalmasına bizim gönlümüzün razı olmaması lazım. İnşallah böyle bir şey de olmayacak. Zazaca UNESCO kapsamında yok olma riskiyle karşı karşıya olan dillerden biri ama bu akşam burada yapılan konuşmalarda gösteriyor ki Cenab-ı Allah'ın bu güzelliği kıyamete kadar yok olmayacaktır" dedi.

Dillerin insanlığın mirası olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Sadece onu konuşanların varlığı değildir. Bütün insanlığın varlığıdır. Bütün diller için bu böyledir. Türkçe de, Arapça da, Kürtçe de, Zazaca da bütün diller bütün insanlığın dilidir ve bunları korumak bütün insanların görevidir" diye konuştu.

Dil konusunun siyaset üstü bir mesele olduğunu belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Etnik yapımız, görüşümüz ne olursa olsun bu konuyu siyaset üstü bir mesele olarak görmeliyiz. Şunun da altını çizmek istiyorum, kimlik siyaseti yapmamalıyız ama bütün kimliklere saygı göstermeliyiz. Bütün kimlikler başımızın tacıdır, yeter ki bunları siyasi rant meselesi haline getirmeyelim ve gerçekten doğallığı içerisinde, insani bir şekilde bunlara sahip çıkalım. Geçmişte maalesef ülkemiz tarihinde yasakların olduğu dönemler yaşandı. İnsanların inanç hürriyeti anlamında, yasaklar yaşandığı gibi kendi dillerini rahatça kullanma, öğrenme ve geliştirme konusunda çeşitli yasaklarla karşılaştıkları dönemler oldu. Bu yasakları kaldıran bir hükümetin parçası olmaktan, böyle bir hükümette yer almakta da büyük bir onur duyuyorum."

Programa, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Bingöl Üniversitesi Rektörü İbrahim Çapak, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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