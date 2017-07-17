17.07.2017 15:42:05

Zarif: ABD, Ortadoğu'daki örgütlere silah sağlıyor...

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, CNN'e verdiği röportajda Trump'ın İran'a yönelik politikasının 'hatalı ve yanlış yönlendirilmiş' olduğunu söyledi. Zarif, 'IŞİD'e, El Nusra'ya, El Kaide'ye bakın. Hiçbirinin İran'la işi yok, onlar sadece ideolojisini değil, silahlarını da ABD'nin müttefiklerinden alıyor' dedi.

CNN'den Fareed Zakaria'ya özel röportaj veren İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirerek "Teröristlerin nereden geldiğini biliyoruz. Dünya Ticaret Merkezi'ne kimin saldırdığını, hangi ülkelerin vatandaşları olduklarını biliyoruz. Hiçbiri İran'dan gelmiyor. 2001'den beri terörizm olaylarına karışanların hiçbiri İran'dan değildi. Çoğu ABD'nin müttefiklerindendi" dedi.

Zarif sözlerini "IŞİD'e, El Nusra'ya (yeni adı Fetih el Şam), El Kaide'ye ve diğer terör örgütlerine bakın… Hiçbirinin İran'la işi yok ve hepsi sadece ideolojisini değil aynı zamanda finansal desteğini ve silahlarını kendilerini ABD'nin müttefiki olarak adlandıran ülkelerden alıyor" diye sürdürdü.

NÜKLEER KONUSU



Zarif röportajda ABD'de bir grup senatörün İran'ın nükleer uzlaşıyı ihlal ettiğine yönelik dile getirdikleri iddiaları da reddetti. Uluslararası Atom Enerjisi'nin (IAEA) İran'ın nükleer programında kısıntıya giderek anlaşmaya uyduğu yönündeki açıklamasını hatırlatan Zarif, "Maalesef aynı açıklamayı ABD için yapamayız" dedi.

TRUMP'IN HAMBURG'DAKİ ÇAĞRISI

Trump'ın Hamburg'da yapılan G20 Zirvesi'nde diğer ülkelere 'İran ile iş yapmayın' yönündeki çağrılarını eleştiren Zarif, "ABD anlaşmanın kendi payına düşen kısmını hayata geçirmekte başarısız oldu" dedi. "Trump, Hamburg'daki G20'de İran ile iş yapmamaları için diğer ülkelerin liderlerinin aklını çelmeye çalıştı" diyen Zarif, Trump'ın yaptıklarının nükleer anlaşmanın bir ihlali olduğunu savunarak "ABD anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine uymalı" diye konuştu.



SURİYE KRİZİ

Sorunun çözümünün ateşkesle gelmesi gerektiğini vurgulayan Zarif görüşmelerde ön şart olmaması gerektiğini ve Esed'in kaderine Suriye halkının karar vermesi gerektiğini söyledi.