07.05.2017 23:11:21

'Zalime Karşı Sözümüz Var Mazlumdan Yana' programı

İMH Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Güney:- 'Topluma bir sözümüz olmalı; kardeşlik hukukumuzu geliştirmeli ve ötekileştirmeden herkesle kardeş olmalıyız. Dünyaya sözümüz olmalı; İslam adını terörizm ile yan yana getirenlere karşı dimdik durmalı ve buna müsaade etmemeliyiz'

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Günışığı Derneği tarafından "Zalime Karşı Sözümüz Var Mazlumdan Yana" etkinliği düzenlendi.

Kağıthane Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda, Tembihname ekibinin "Zor Zaman Yiğitleri" isimli tiyatro oyunu ile kum gösterisi sahnelendi, Ömer Karaoğlu da konser verdi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Güney, programda yaptığı konuşmada, yaklaşan ramazan ayına işaret ederek, insanların hayata, önce kendilerini düzelterek devam etmesi gerektiğini söyledi.

Güney, dünyada zulüm altındaki topluluklar ve ülkeler olduğuna dikkati çekerek, "Filistin, Türkistan, Suriye deyince, Afganistan, Irak deyince, orası bizim coğrafyamız. Bizim kardeşlerimiz. Oradaki kardeşlerimizin malları, canları, namuslarına kastedildiği sürece, bizim sözümüz var ve bundan sonra görülecek hesabımız var. Tüm bu işgallerin, dökülen kanların müsebbibi olduklarını yüzlerine ve cümle aleme haykırmanın da gerekliliğine inanıyoruz." diye konuştu.

"Terör" ve "İslam" kelimelerinin bilinçli olarak bir araya getirildiğinin altını çizen Güney, bunun tersinin haykırılması gerektiğini dile getirdi.

Güney, ramazan ayının önemini anlatarak, "Kendimize bir sözümüz olmalı; yaklaşan ramazan ayında kendimiz ve Rabbimize verdiğimiz sözleri hatırlamalıyız. Topluma bir sözümüz olmalı; kardeşlik hukukumuzu geliştirmeli ve ötekileştirmeden herkesle kardeş olmalıyız. Dünyaya sözümüz olmalı; İslam adını, terörizm ile yan yana getirenlere karşı dimdik durmalı ve buna müsaade etmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program çerçevesinde, kermes de düzenlendi.