26.02.2017 17:09:00

Zaferden sonra El Bab

Suriye'de stratejik öneme sahip olan El Bab, elde edilen zaferin ardından görüntülendi.

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Suriye'de stratejik öneme sahip olan El Bab, elde edilen zaferin ardından görüntülendi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında stratejik öneme sahip El Bab ilçesini DEAŞ'tan temizlemişti. Şiddetli çatışmaların yaşandığı El Bab'ın DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından militanlarının kurduğu mayınlar tek tek temizlendi. DEAŞ'tan tamamen temizlenmesinin ardından ilçe görüntülendi. ÖSO'nun 51. Tugayından Ahmed Ebu Meyyah, "DEAŞ'ın kurduğu mayınlar nedeniyle ilk girdiğimizde sıkıntılar yaşandı. 24 saat içinde El Bab'ın içine girebildik. Bundan önce girmeye çalıştık ama mayınlar nedeniyle girememiştik. Sonunda alabildik" dedi.El Bab'ta mücadele eden bir başka ÖSO mensubu, "Kurtarılmış El Bab şehrinden Türk kardeşlerimize selam olsun. Kuşatma altındaki bölgelerimizi kurtarırken ve kurtardıktan sonra da yanımızda olacağınız için söz vermiştiniz. Siz sözünde duran insanlarsınız, biz de yanımızda duracağınıza güveniyoruz. Önce Allah'a, sonra size güveniyoruz. Fırat Kalkanı Harekatı'nın üçüncü aşamasının sonu çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.El Bab'ta yaşayan bir vatandaş ise, "Allah'a şükür ÖSO, El Bab'ı DEAŞ'tan kurtardı. 3 yıldır çok kötü koşullarda yaşadık. Hiçbir şeyi içeriye sokmuyorlardı. Kafalarına göre kurallar koydular. Yaklaşık 3 buçuk yıl sonra ÖSO, El Bab'ı kurtarmayı başardı. El Bab stratejik bir bölgede, DEAŞ için önemliydi. DEAŞ militanları 'Bab'tan çıkmayız ya da yıkar çıkarız' diyorlardı. El Bab'ı yıkıp gittiler. Başka bölgelere giden El Bab halkı da yakında evlerine dönecekler. Çünkü insanlar DEAŞ'ın elinden kaçtılar" dedi.