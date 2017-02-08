08.02.2017 23:16:32

Zafer OSB Yönetim Kurulu, Altıntaş'ta buluştu

Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde gerçekleştirildi.

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Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde gerçekleştirildi.Vali Ahmet Hamdi Nayir, Yönetim Kurulu Toplantısı öncesi Altıntaş ilçesi sınırları içerisinde yer alan, Zafer Havaalanına 8 kilometre uzaklıkta, Afyonkarahisar'a 60 kilometre, Uşak iline 100 kilometre mesafede faaliyete geçecek olan Zafer OSB alanında incelemeler yaptı.Vali Ahmet Hamdi Nayir'e Altıntaş Kaymakamı Muhammed Evlice, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut ile Zafer OSB Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.Zafer OSB alanındaki incelemenin ardından Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında Zafer Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıya yönetim kurulu üyeleri Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İsmet Özotraç, KÜTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Çetiner ile İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Murat Koyak katıldı. (EFE)