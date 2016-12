29.12.2016 09:07:43

Zafer Ortaokulu'ndan Başkan Özakcan'a teşekkür ziyareti

Zafer Ortaokulu Müdürü ve Okul Aile Birliği Başkanı okullarına yapılan bakım ve onarımdan dolayı Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.Zafer Ortaokulu Müdürü Gökhan Çoban, Müdür Yardımcısı Nuray Sinan, Okul Aile Birliği Başkanı Çiğdem Doğan ve Başkan Yardımcısı Arzu Uygun Efeler Belediyesi'nin okullarına verdiği destekden dolayı Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.Efeler Belediyesi'nin desteğini her zaman gördüklerini ifade eden Okul Aile Birliği Başkanı Çiğdem Doğan, "Belediyemiz okul bahçemizdeki Atatürk büstünü, çeşmelerimizi, güvenlik kulübemizi ve banklarımızı onararak, ağaçlarımızı budadı. Başkanımıza okulumuza verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kendisinden okulumuzun yararına olacak bir kaç konuda daha ricada bulunduk ve bizi kırmayarak kabul etti. Efeler Belediyesi'nin desteğini her zaman yanımızda hissediyor ve görüyoruz" dedi.Eğitim yuvası olan okullara desteklerinin her zaman süreceğini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Belediye olarak ilçemiz genelindeki okulların rutin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin yetiştiği okullarımız bizim baştacımızdır. Okullarımızın başvuruları sonucunda makul görülen ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz" diye konuştu.