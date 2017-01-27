27.01.2017 15:16:26

Zabıtaya 'Tüketici Kanunu' anlatıldı

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline meslek içi eğitim veriliyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline meslek içi eğitim veriliyor.Meclis salonundaki eğitim seminerine Osmangazi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli 80 personel katıldı. Aynı zamanda Tüketici Hakem Heyeti üyesi olan Avukat Eser Kumtaş, 6502 sayılı kanunun tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici olduğunu söyledi. Toplam 88 maddeden oluşan kanunun odalarla birlikte belediyelere de birtakım görev ve sorumluluklar yüklediğini ifade eden Eser Kumtaş, "Fiyat etiketleri, ürünlerin son kullanma tarihleri, ayıplı mal olup olmadığı gibi konularda denetim yetkisi zabıtaya verilmiştir. Zabıta ekipleri, perakende satışa arz edilen mal veya hizmetlerin üzerlerinde fiyat etiketi veya ücret tarifesi bulundurmayan iş yerleri hakkında, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği tespit tutanağı düzenleyerek, idari müeyyide kararı verilmesini sağlar. Aynı zamanda esnaf ve vatandaşı ilgili kanun hakkında bilgilendirir. Zabıta arkadaşların maksadı ceza kesmek değil, hem esnafın hem de tüketicinin haklarını korumaktır" dedi.