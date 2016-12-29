29.12.2016 12:12:11

Zabıtadan tırnak kontrolü

Zonguldak'ta zabıta ekipleri yılbaşı öncesi hijyen avına çıktı. Kent merkezindeki pastanelerde ve simit fırınlarında denetim yapan ekipler, çalışanların tırnaklarını da kontrol etti. Ekipler, kurallara uymayan 7 iş yeri sahibine para cezası kesti.

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Zonguldak'ta zabıta ekipleri yılbaşı öncesi hijyen avına çıktı. Kent merkezindeki pastanelerde ve simit fırınlarında denetim yapan ekipler, çalışanların tırnaklarını da kontrol etti. Ekipler, kurallara uymayan 7 iş yeri sahibine para cezası kesti.Zonguldak'ta yılbaşına 2 gün kala denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik uyarınca umuma açık eğlence ve istirahat işletmelerini denetime tabi tuttu. Kentte pastane ve fırın gibi iş yerlerinin hijyen koşullarına uygunluğu, satılan gıdaların ve kullanılan malzemelerin sağlık yönünden uygunluğunun kontrol edildiği denetimler iki gün boyunca devam etti. Ekipler denetimlerde işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını da kontrol etti.Zabıtadan tırnak kontrolüÖte yandan iş yerlerini denetleyen zabıta ekipleri tırnak temizliğine de ağırlık veriliyor. Özellikle hamur işi ile ilgilenen esnafların beden temizliklerine özen gösterilmesi konusunda incelemelerde bulunan zabıtalar, hamur açma ustalarına da tırnak hijyeni konusunda uyarıda bulundu.İki gün boyunca yapılan hijyen denetimlerinde ise 7 iş yerine 219'ar lira idari para cezası uygulandı. Yetkililer, yılbaşı uygulamalarının artarak devam edeceğini kaydetti.