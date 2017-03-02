02.03.2017 10:47:41

YYÜ'de 'Madde Bağımlılığı' konferansı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 'Bağımlı olma, sporla özgür ol' konulu bir konferans düzenlendi.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 'Bağımlı olma, sporla özgür ol' konulu bir konferans düzenlendi.Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenen konferans, Sağlıklı Yaşam ve Fiziksel Aktivite Topluluğu tarafından organize edildi. Programda Psikiyatrist Dr. Özgür Deniz Değer, 'Bağımlılıkla baş edebilme ve korunma yolları', Yrd. Doç. Dr. Şeyhmus Kaplan 'Egzersizin sağlığa etkisi' ve Yrd. Doç. Dr. Funda Coşkun ise 'Sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite' konularında birer sunum yaptı.Sunumların ardından AMATEM'de tedavi gören vatandaşların söyleşilerine yer verilen konferans; zumba, halk oyunları ve salsa gösterileriyle sona erdi.