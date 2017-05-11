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Yüzyılın en önemli projeleri bölgede hayata geçiyor
11.05.2017 10:13:34

Yüzyılın en önemli projeleri bölgede hayata geçiyor

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinde başvuru yapan 341 yatırımcının yaklaşık 5,5 milyar TL'lik yatırım yapması bekleniyor.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinde başvuru yapan 341 yatırımcının yaklaşık 5,5 milyar TL'lik yatırım yapması bekleniyor.

Başbakan Binali Yıldırım tarafından 23 Eylül 2016'da açıklanan "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programı, Yatırım ve Destek Hamlesi" çerçevesinde yatırımcılar bölgeye büyük ilgi gösterdi. Sadece Erzurum'da 20 milyar TL gibi dev bir yatırım öngörülürken, Van'ın da aralarında bulunduğu TRB-2 bölgesinde ise 341 proje başvurusu, 5,5 milyar TL'lik yatırım ve 39 bin 322 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan DAKA Genel Sekreter Vekili Halil İbrahim Güray, Van'da 156 proje başvurusu alındığını belirterek, "Bugüne dek Van için Van Yatırım Destek Ofisimize, Kalkınma Bankası Ankara ve İstanbul şubelerine toplam 156 proje başvurusu yapıldı. İlimiz için öngörülen yatırım tutarı 2 milyar 382 milyon TL iken, istihdam beklentisi ise yaklaşık olarak 15 bin 542 kişi olarak öngörülüyor. Van'ı 72 proje başvurusu, 1 milyar 400 Milyon TL'lik yatırım tutarı ve 6 bin 256 istihdam öngörüsü ile Bitlis takip ederken; 48 proje başvurusu, 983 milyon TL'lik yatırım ve 7 bin 133 istihdam ile üçüncü sırada Hakkari yer alıyor. Muş ilimiz ise 65 proje başvurusu, 702 milyon TL yatırım tutarı ve 10 bin 361 kişilik istihdam öngörüsü ile son sırada yer alıyor" dedi.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük destek ve cazibe programı"

TRB-2 bölgesinde yer alan Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde 341 proje başvurusu yapıldığını ifade eden Genel Sekreter Vekili Güray, "4 ilimize baktığımızda ise yaklaşık olarak 5,5 milyar TL'lik dev bir yatırım, 39 bin 322 istihdam öngörüsü ve toplam 341 proje mevcuttur. Bu da bölgenin dezavantajlarına rağmen yoğun bir ilgi gördüğünü ortaya koymaktadır. Bu da cumhuriyet tarihinden bu yana bölgemizde uygulanan en büyük destek ve cazibe programı olarak görülmektedir" ifadelerini kullandı.

"Bölgemizdeki en büyük sorun yerel sermaye yetersizliğidir"

23 ilde yaklaşık olarak 92 milyar TL'lik bir yatırım öngörüsünün söz konusu olduğunu vurgulayan Güray, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki en büyük sorunlarımızdan bir tanesi yerel sermaye yetersizliğidir. Bu yüzden de orta ve büyük ölçekteki yatırımlar bölgemizde yok denecek kadar azdır. Burada orta ve büyük ölçekteki yatırımları getirecek olan program, cazibe merkezleri programıdır. 2016 yılının Aralık ayına kadar ön başvurular alındı. Burada yaklaşık olarak 60 tane başvuru vardı. 24 Ocak-27 Şubat 2017 tarihleri arasında kesin başvuruları almaya başladık. Van için toplam başvuru sayımız 156 proje, ön görülen istihdam 15 bin 542 kişi, toplam yatırım tutarı 2 milyar 382 milyon 633 bin 19 TL, bizim öngörümüzün yüzde 50 fazlası. DAKA'nın Van Destek Ofisine 100 proje başvurusu yapıldı, geri kalan 56 başvuru ise Kalkınma Bankası Ankara ve İstanbul ofislerine yapıldı. Ayrıca büyük yatırımların çoğunluğunun buralara yapıldığına şahit oluyoruz. 2 milyar TL'lik yatırımların yaklaşık 900 milyon TL'lik kısmı Van Yatırım Ofisine yapılırken, Kalkınma Bankasına yaklaşık olarak 1,4 milyar TL'lik başvurular yapıldı. Bu ortamda böyle bir yatırımın olması bizleri de mutlu etti."

"Aslan payı Erzurum'un"

23 il arasında aslan payının yaklaşık 20 milyar TL'lik yatırım tutarı ile Erzurum'un aldığını ifade eden Güray, 10 miyar TL'lik yatırım tutarı ile Şanlıurfa ve Malatya'nın ikinci sırada olduğunu, Van'ın ise 23 il arasında 13. sırada yer aldığını belirtti. Yatırım tutarı anlamında 13. sırada yer alan Van'ın öngörülen istihdam sayısı anlamında ilk 10'da yer aldığını da sözlerine ekleyen Güray, "Van'da yoğunluklu olarak yapı malzemeleri imalatı, gıda sektörü, tekstil ve en şaşırtıcı olan sektörlerden bir tanesi ise medikal ve tıbbı ürün imalatı söz konusudur. Bu alanda 5 başvuru aldık. Burada büyük yatırımlar söz konusudur" şeklinde konuştu.
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