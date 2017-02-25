25.02.2017 16:34:48

Yüz binlerce kişi Güney Kore Cumhurbaşkanını protesto etti

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bugün yüz binlerce kişi Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'yi protesto etti.

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Güney Kore'nin başkenti Seul'de bugün yüz binlerce kişi Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'yi protesto etti.Seul'de yüz binlerce Güney Koreli, yolsuzluk skandalıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'yi istifaya çağırmak için bir miting düzenledi. Anayasa Mahkemesinin ise Park Geun-hye'nın görevden atılmasının onaylanıp onaylanmayacağını önümüzdeki ay belirlenmesi bekleniyor.