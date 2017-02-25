25.02.2017 16:34:48
Seul'de yüz binlerce Güney Koreli, yolsuzluk skandalıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'yi istifaya çağırmak için bir miting düzenledi. Anayasa Mahkemesinin ise Park Geun-hye'nın görevden atılmasının onaylanıp onaylanmayacağını önümüzdeki ay belirlenmesi bekleniyor.
Yüz binlerce kişi Güney Kore Cumhurbaşkanını protesto etti
Güney Kore'nin başkenti Seul'de bugün yüz binlerce kişi Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'yi protesto etti.Güney Kore'nin başkenti Seul'de bugün yüz binlerce kişi Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'yi protesto etti.
Seul'de yüz binlerce Güney Koreli, yolsuzluk skandalıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'yi istifaya çağırmak için bir miting düzenledi. Anayasa Mahkemesinin ise Park Geun-hye'nın görevden atılmasının onaylanıp onaylanmayacağını önümüzdeki ay belirlenmesi bekleniyor.