15.07.2017 16:27:06

Yusuf Yazıcı'nın peşine düştüler!

Genç yetenek Yusuf Yazıcı için kulüpler sıraya girdi.

20 yaşındaki orta saha için birçok büyük kulüp temas kurarken, 2 takımın resmi teklifle Trabzonspor'un kapısını çaldığı öğrenildi. Yusuf için İspanya La Liga ekiplerinden Levante'nin 4.5 milyon euro ve Alaves'in 3.5 milyon euro teklifte bulunduğu kaydedildi.

Yusuf'u satmayı düşünmeyen yönetim hemen bu teklifleri geri çevirdi ama Fransız ekiplerinden Lille'in de gözde orta saha için bordo-mavililerin kapısını çalacağı belirtiliyor.