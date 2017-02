25.02.2017 17:00:07

Yusuf Güney yaza hızlı girecek

Eskişehir'de sevenleri ile buluşan Yusuf Güney, "Kaptan" isimli albümünün ardından yaz ayları için hareketli bir albüm çalışması daha yapacağını söyledi.JLL Türkiye tarafından yönetilen NeoPlus Outlet ve Yaşam Merkezi, Yusuf Güney'i ağırladı. Sevenlerine mini bir konser veren Yusuf Güney, ardından imza dağıttı. Sahne öncesi Eskişehir'in kendisindeki yerinden bahseden Güney, "Eskişehir için ilk olarak şunu söylemek istiyorum, herhalde İstanbul'da yaşamış olmasaydım, Eskişehir'de yaşardım diyebilirim. İnsanıyla, şehrin yapılanmasıyla olsun ve özellikle gençlerin fazla olması bize mutlu bir ortam hazırlıyor. Güzel, neşeli, keyifli bir yer. Canınızın sıkılmayacağı bir yer. O yüzden Eskişehir benim için her zaman bir kenarda hep güzel hatıralarımın yer aldığı bir şehirdir. Bugünde sevenlerimizle buluşmak için NeoPlus'a geldik. Haliyle tabii, bir kaç defa ülkenin yaşadığı durumlarından dolayı ve hava şartlarından dolayı 2-3 defa ertelenmiş bir imza günündeyiz. Çok şükür kazası belasız geldik ve sevenlerimizle buluşacağız. Az kaldı ve içerisi gerçekten çok güzel" dedi."Hatta ben şu an yeni albüme de başladım"Yeni albümünün üzerinden çok fazla bir süre geçmemesine rağmen yeni bir çalışmanın içerisinde olduğunu aktaran ünlü sanatçı, Ayder Yaylası'nda da bir klip çekeceğini söyledi. Yaza kıpır kıpır bir albümle gireceğini kaydeden Güney, "İlk albümden bir şarkı ile sürpriz yaptık sevenlerimize. Bir sevda masalı adlı albümden 'Sualsiz' adlı şarkımıza Berlin'de klip çektik. Çok yakın sevgili dostlarımız bizi orada misafir ettiler. Sevgili Avni Yıldırım klipte oynadı. Ünlü boksörümüz güzel bir hikayeli bir klip çektik. Arada yapılan albümler arasında bir sürprizdi. 'Kaptan' isimli albümümüzün klipleri devam ediyor. Şu anda sırada benim olmazsa olmazım her albümde bir Karadeniz şarkısı koyduğum için, bir Karadeniz şarkımız daha var. 'Sevdaluğun sarmadu' isimli şarkımıza klip çekeceğiz. Büyük bir ihtimalle Rize'ye gidiyoruz ve Ayder'de çekeceğiz. Yeni projelerimize devam ediyoruz. Hatta ben şu an yeni albüme de başladım. Yaza doğru çok güzel bir albüm hazırlıyorum. Böyle neşeli ve kıpır kıpır olacak" şeklinde konuştu."Aşk-ı Virane'nin istesek de üzerine çıkamayız"Rafet El Roman ile yeni bir çalışmanın olup olmadığının sorulması üzerine Yusuf Güney, "Şu an düet hazırlığımız yok ama öyle bir konsept olursa kesinlikle güzel bir şekilde değerlendiririz. Ama şu anda yok. Zaten Aşk-ı Virane'nin istesek de üzerine çıkamayız. Çok güzel ve özel bir şarkıydı. Sevenlerimle buluşmamın ve tanışmamın temel sebebi olan şarkı olduğu için. Ona yakın ve onun tadında bir beste yaptığımız zaman neden olmasın?" diye konuştu."Yeni taklitlerle sevenlerimiz ile buluşacağız"Yaptığı taklitlerle de bir çok vatandaşın dikkatini çeken Güney, şu şekilde konuştu:"Bayağı dilleri geliştirdim. Artık hikayeler bile anlatıyorum. O aksanları yaparken artık hikayeler yazmaya başladım. 13-14 farklı aksan var. Onunla ilgili bir proje yapacağım. Çok yakında, çok güzel bir projemiz inşallah geliyor. Yeni taklitlerle sevenlerimiz ile buluşacağız."