18.07.2017 13:01:37

Yusuf Erdoğan ‘Kartal’ olmaya hazırlanıyor

Trabzonspor’da gözden çıkarılan Yusuf Erdoğan, Beşiktaşlı Gökhan Töre’nin beklenmedik sakatlığı sonrası, siyah beyazlıların transfer planları arasında yerini aldı.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Beşiktaş, 25 yaşındaki Yusuf Erdoğan için bordo mavililere, 1 milyon 400 bin Euro teklif etti.

Yusuf'u Visca transferi için takasta kullanmak isteyen Trabzon, Başakşehir'den olumsuz yanıt gelince Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye aldı.

Trabzonspor, biraz daha yüksek bir rakam istedi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in de olumlu baktığı bu transferin arada ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Yusuf Erdoğan'ın kısa süre içinde ‘kartal' olması bekleniyor.

'BEŞİKTAŞ'A GİTMEK İSTİYORUM'

Yusuf'un da yönetimle yaptığı görüşmede “Beşiktaş'a gitmek istiyorum. Sizden kolaylık bekliyorum” sözlerinin ardından Kartal'a yanıt veren Trabzonlu yetkililer, bonservisin biraz daha artması halinde transfer için olumlu konuştu.

Beşiktaş'ın da teklifi 300-400 bin Euro yükselteceği ve Yusuf'un Siyah-Beyazlı formaya çok yakın olduğu ifade edildi.