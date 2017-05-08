08.05.2017 20:05:06

Yürüyüş Hareketi genel seçimlere yeni isim ve liderle gidecek

Fransa'da Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra liderliğinden ayrıldığı Yürüyüş Hareketi, haziran ayında yapılacak milletvekili genel seçimlerine Catherine Barbaroux liderliğinde gidecek

Fransa'da cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron tarafından kurulan Yürüyüş Hareketi'nin (En Marche), haziran ayında yapılacak milletvekili genel seçimlerine Catherine Barbaroux'nun liderliğinde gireceği açıklandı.

Yürüyüş Hareketi'nin Genel Sekreteri Richard Ferrand, Paris'te düzenlediği basın toplantısında haziran ayında yapılacak milletvekili genel seçimleri ve hareketin kampanya süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Ferrand, cumhurbaşkanı seçilen Macron'un Yürüyüş Hareketi'nin liderliğinden istifa ettiğini belirterek, bu göreve geçici olarak Catherine Barbaroux'nun getirildiğini kaydetti.

Ferrand, hareketin adının da Cumhuriyet Yürüyüşü olarak değiştirildiğini söyledi.

Genel seçimlerde Cumhuriyet Yürüyüşü olarak her seçim bölgesinden Ulusal Meclis'e 577 milletvekili adayı göstereceklerini anlatan Ferrand, "11 Mayıs günü öğle vaktine kadar tüm adaylar ilan edilecek." dedi.

Toplantıda Macron tarafından kurulan hareketin prensiplerini de hatırlatan Ferrand, adayların yarısının kadınlardan seçileceğini, bu kişilerin en az yarısının daha önce seçilmemiş kişilerden oluşacağını ve aday olabilmek için suç işlememiş ve seçilme yasağı hükmü giymemiş olma şartı getireceklerini kaydetti.

1974'te dönemin cumhurbaşkanı adayı François Mitterrand'ın seçim kampanyası ile siyasete giren Barbaroux, daha sonra göreve gelen Sosyalist Parti yönetimleri ve cumhurbaşkanı adayları ile çalıştı. Barbaroux, 6 Nisan 2016'da kurulan Yürüyüş Hareketi'nin Fransa çapındaki 9 ulusal delegesinden biri olarak önemli görevler üstlendi.