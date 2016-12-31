31.12.2016 18:55:03

Yürüyen merdivenlerde korkunç kaza: Hepsi öğrenci!

Yürüyen merdivenlerden inen öğrenciler korkunç bir kaza yaşadı

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Yürüyen merdivenlerden inen öğrenciler korkunç bir kaza yaşadı.Rusya'da bir grup ilkokul öğrencisi öğretmenleriyle birlikte alışveriş merkezine gitti. Burada yürüyen merdivenlerden aşağı inen çocuklardan biri merdivene sıkışınca, arkadan gelen öğrenciler üst üste bindi. Panik içinde bağırmaya başlayan öğrencilerin yardımına öğretmenleri koşarken, kaza sonucu yaralanan 5 çocuğun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.