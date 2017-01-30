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Yurttan kar manzaraları
30.01.2017 13:37:42

Yurttan kar manzaraları

Yurdun büyük kısmı soğuk ve yağılı havanın etkisinde

Yurdun büyük kısmı soğuk ve yağılı havanın etkisinde.

Rize'de 10.'su düzenlenen Ayder Kardan Adam Şenliğinde yüzlerce kişi naylon ve şambrellerle kayarak karın tadını çıkardı. Zaman zaman kazalarda oldu 3 kişi hafif yaralandı. Etkinlikte yöre sanatçıları da konser verdi.

AĞRI

Ağrı'da etkili olan kar yaşının ardından çatılarda biriken kar kütlelerini 30-40 liraya temizleyen işçiler, adeta ölüme meydan okuyorlar. Beline bağladığı ipin ucunu diğer arkadaşına tutturarak kar kütlesini temizleyen işçiler, zaman zaman düşme tehlikesi yaşıyorlar. Çatılarda kar kütlesi temizleme esnasında sokak ve caddelerde yeterli önlem alınmaması nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşıyor.

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı çatısında eriyen kar suyunun duvarda akması sonucu metrelerce buz kütlesi oluştu. Duvarlardaki Ahmed-i Hani Havalimanı yazısını buz kütlesi kaplarken, bunu gören yolcular da şaşkınlık yaşadılar. Kentte etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle bazı vatandaşlar da araçlarını battaniyeyle sararak korumaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

ÇILDIR GÖLÜNDE ATLI KIZAK KEYFİ

Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesinde buz tutan Çıldır gölü de yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Yüzeyi yaklaşık 50 santimetre buzla kaplanan gölde turistler Eskimo usulü avlanan balıklarla ziyafet çekerek, atlı kızağa binmenin tadını çıkardılar.

ERZURUM

Erzurum'da ise birçok çeşme ve şadırvanın çevresi buzlarla kaplandı. Buz tutan şadırvanı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yetkililer de vatandaşların bölgede oluşabilecek buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsüne sahip, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

HAKKARİ'DE KARLA MÜCADELE EKİBİNİN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ

Hakkari'de ise talihsiz bir olay yaşandı. Karla mücadele çalışması yürüten ekibin üzerine çığ düştü. Çığ altında kalan greyder operatörü ve loder operatörü, yarım saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Ardından iş makinelerini kurtarmak için çalışmalar başlatıldı ve yapılan 10 saatlik çalışma sonucunda çığ altında kalan iki iş makinesi de kurtarıldı.

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